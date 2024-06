Predvidoma ta teden odločitev o usodi Letuša

Hiša, ki jo je Savinja 4. avgusta lani močno spodkopala in skoraj odnesla in ki je bila ena največkrat fotografiranih v Letušu, je edini objekt na tem območju, za katerega je služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih objavila osnutek sklepa za odstranitev. V občini Braslovče je sicer skupno na seznamu za morebitno odstranitev 137 objektov, kateri bodo na njem tudi ostali, pa naj bi se odločili ta teden.

Državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu predsednika vlade Jure Leben je prejšnji teden na srečanju z novinarji napovedal, da bo končna odločitev za območje, kjer naj bi preselili več kot sto hiš, znana ta teden. Edino območje, kjer je na seznamu za morebitno odstranitev tako veliko objektov, je občina Braslovče. Krajani Letuša in Rečice ob Paki, del tega območja sodi v občino Šmartno ob Paki, so sicer le nekaj dni po ujmi prvič slišali, da se bo verjetno treba od tam preseliti. Da se bosta selila tako levi kot desni breg Savinje, so jim povedali tudi ob oktobrskem obisku vlade. A osnutek sklepa, v katerem so zapisali, da je treba objekt tik ob Savinji nujno odstraniti v javno korist, je za zdaj dobila le lastnica že napol podrte hiše. Ljudje so že zelo nestrpni, nekateri tudi precej obupani. Eni, ker hočejo oditi, drugi zato, ker se hočejo čim prej pritožiti.

Braslovški župan Tomaž Žohar je povedal, da se bosta občina in občinski svet danes seznanila s predlogi za to območje in strokovnimi mnenji, občina se bo nato opredelila do predlaganih rešitev vladne službe. Prebivalci desnega brega se bodo zagotovo selili, ključno ostaja torej vprašanje, kaj bo z levim bregom, je povedal Žohar: »Občina ne bo privolila v delno izselitev, ker je nemogoče enega soseda izseliti, drugega, ki živi na istem nivoju, pa pustiti tam. Na tak način je tudi nemogoče vse ščititi. Pri kulturnem domu v Letušu smo imeli od tri do štiri metre visoke nasipe, pa je vse odneslo. Pri tisti hiši, za katero je zdaj objavljen osnutek sklepa o odstranitvi, je odneslo 25 metrov sveta.«

Čakanje

Prejšnji teden je po srečanju z novinarji državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic povedal, da bodo s seznama za odstranitev, na katerem je trenutno 343 objektov, umaknili 50 objektov, od 40 do 50 pa jih bodo nanj uvrstili na novo. Kje stojijo vsi objekti, Šefic ni hotel povedati, saj lastniki s tem še niso seznanjeni. Je pa novica precej odmevala. Tudi v Letušu, kjer so zaradi čakanja na odločitev že precej nervozni. Nekatere je strah ob vsakem dežju, zato hočejo oditi, hkrati pa hiš, ker so jim napovedali selitev, sploh niso obnavljali in živijo v zgornjih nadstropjih. Ker so še vedno na seznamu za morebitno odstranitev, niti nobene pomoči niso dobili. V vladni službi glede tega že napovedujejo, da bodo lastnike hiš, ki ne bodo odstranjene, pa so bile do zdaj na seznamu, takoj uvrstili na seznam predplačil in bodo obravnavani prednostno, da bodo torej čim prej dobili finančno pomoč.

Kot je Šefic pojasnil prejšnji teden, je vlada do zdaj sprejela 44 sklepov za odstranitev objektov, v vladni proceduri je še 29 sklepov, v potrditvi na svetu za obnovo še dodatnih 56, 28 cenitev je končanih. Prav ta teden bodo šli na teren in predstavili cenitve ljudem, ki se na njihovo vabilo, priti bi morali v Ljubljano na ogled cenitve, niso odzvali. Želijo si, da bi se z ljudmi lahko pogovorili, sicer bodo na dom prejeli cenitev skupaj s predlogom pogodbe, v kateri najprej ponudijo odškodnino, še vedno pa si lastniki lahko izberejo tudi nadomestitveno gradnjo ali nakup druge nepremičnine.

Spremembe

V vladni službi so poudarili, da ne bodo hiteli na račun kakovosti. Nekateri postopki so se zavlekli, ker marsikje strokovne podlage niso bile več ustrezne in so morali delati dodatne študije in preverjanja z upoštevanjem lanske ujme. Napovedujejo, da bodo postopke pospešili, zlasti pripravo mnenj, ki so nujna za sprejemanje občinskih in državnih prostorskih načrtov. Na srečanju z novinarji minuli teden so napovedali tudi spremembo pri sprejemanju občinskih (podrobnih) prostorskih načrtov, da bi jih lahko sprejemali tudi delno, saj bi to pospešilo nadomestitveno gradnjo. Šefic je glede tega sicer še vedno optimist in pravi, da je cilj, da bi se prva družina vselila v nadomestitveno novogradnjo v drugi polovici tega leta.