Prehod na sistem cepljenja brez naročanja

ljudi je bilo proti covidu-19 cepljenih z vsemi odmerki

Petnajstega junija bo predvidoma zadnji dan epidemije – trajala je od 19. oktobra lani, a to še ne pomeni, da jo je konec in da se na maske in druge zaščitne dejavnike lahko pozabi. »Boj s koronavirusom bo ostal, trajal bo še kar nekaj časa, upamo, da nekaj mesecev, ne več let,« je dejal minister za zdravje, ki pravi, da je treba reprodukcijsko število, ki je zdaj 0,8, znižati na največ 0,7 in širjenje virusa omejiti na najmanjšo mogočo raven.Epidemiološka slika v državi je v teh dneh ugodna, zato je strokovna skupina vladi predlagala, da po izteku zdaj veljavne epidemije te ne podaljšuje. Za razglasitev konca epidemije že izpolnjujmo dva pogoja – število hospitaliziranih in število bolnikov v intenzivni oskrbi, manjka nam še, da bo 14-dnevna pojavnost okužb manj kot 140 na 100.000 prebivalcev. K temu bo po mnenju strokovnjakov najbolj pripomoglo cepljenje. Cepiva je zdaj dovolj, zato bodo cepilni centri v prihajajočih dneh na določene dneve odprli vrata tudi za vse, ki se želijo cepiti brez predhodnega naročanja.Po tem, ko so bila cepljenja brez vnaprejšnjega naročanja že organizirana v Celju, Krškem in Sevnici, bodo še nekatera druga cepilna mesta v prihodnjih dneh in tednih lahko poleg cepljenja naročenih oseb omogočila cepljenje brez naročanja – na določene vnaprej javno objavljene termine.Orožje imamo, prav je, da ga uporabimo vsi in si z njim povrnemo svoj vsakdan, je na včerajšnji novinarski konferenci v organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije k cepljenju pozval minister za zdravje. Po njegovem mnenju je ključno, da se prebivalci Slovenije odločimo za cepljenje. V prihodnjih dneh bodo na to temo številna srečanja, včeraj ga je organiziral tudi predsednik države. Tovrstni dogodki so in bodo potekali v želji, da se prebivalci glede cepljenja čim bolj opolnomočijo. Samo zadostna precepljenost nas vodi iz epidemije, je poudaril Poklukar. Ključno pri tem se mu zdi, da stroka odgovori na vse dvome, na vsa vprašanja, da pove, da so cepiva varna in učinkovita.»V zadnjih dneh se epidemiološka situacija izboljšuje in največ zaslug za to lahko pripišemo cepljenju oziroma prebivalcem, ki se zanj odločajo. Za to so zaslužni tudi vsi cepilni centri in zdravstveni delavci,« je dejal minister in se vsem zahvalil.Zdaj imamo dovolj cepiva, je povedal Poklukar, zato v prihodnjih dneh lahko prehajamo na bolj domač način cepljenja – brez naročanja. Cepilnim centrom bodo razdelili večje količine cepiva, tako bo mogoča organizacija dnevov odprtih vrat., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, je dejala, da bodo cepljenje ljudje zdaj lahko prilagodili svojim delovnim obveznostim in načinu življenja. Pojasnila je, da je cepljenje ogromen organizacijski in strokovni zalogaj: »Tak obsežni način organizacije cepljenja je sam po sebi zanimiv in ga nismo imeli od začetka 70. let, ko smo imeli cepljenje proti črnim kozam. Prav je, da so ljudje seznanjeni, koliko dela je vloženega v te dogodke, in se bodo morda tudi zato odločili, da pridejo na cepilno mesto.«Cepljenje po njeni oceni poteka dobro. Pri številu razdeljenih prvih odmerkov po njenem mnenju zaostajamo za nekaj točk, pri drugem pa smo nekoliko hitrejši od evropskega povprečja.V ZD Maribor so porabili 113.495 cepiv. Prvi odmerek je prejelo 70.018 pacientov, kar predstavlja 49,3 odstotka ljudi, za katere skrbi njihov zdravstveni dom. Da bi dosegli 60-odstotno precepljenost, morajo v Mariboru cepiti najmanj 84.000 ljudi, torej jih morajo še okoli 14.000. »Izkušnje iz Izraela kažejo, da takrat, ko je presežena magična meja 50 odstotkov, tudi stvari lažje stečejo,« je poudaril direktor ZD Adolfa Drolca Maribor. Od januarja v Mariboru dela sto ljudi cele dneve, da smo danes lahko pri teh številkah, je še dodal.Drugi odmerek je prejelo 30 odstotkov prebivalcev. Na cepljenje pri njih čaka 240 ljudi, 10.250 jih bo prihodnji teden prejelo drugi odmerek, v petek, 18. junija, pa bodo odprli vrata za vse tiste, ki se želijo cepiti. Na voljo bo 4000 odmerkov cepiva AstraZenece.iz ZD Murska Sobota meni, da je bila pri njih precepljenost slabša, ker je bilo po novem letu zelo veliko ljudi pozitivnih in so čakali, da mine polletno obdobje., vodja cepilnega centra ZD Celje, kjer so kot prvi v državi organizirali cepljenje brez naročanja, je povedala, da so v enem dnevu cepili okoli 1300 ljudi, za hiter potek cepljenja pa je skrbelo 40 oseb, tudi prostovoljci in civilna zaščita. Po oceni Štručeve so bili vsi, ki so se cepljenja udeležili, z organizacijo zelo zadovoljni. Prišli so z vseh koncev Slovenije, v Celju pa jim bodo omogočili tudi prejem drugega odmerka.V Sloveniji že poteka tudi cepljenje otrok. To se po mnenju Beovićeve še posebej priporoča tistim s kroničnimi boleznimi. Kar nekaj otrok in njihovih staršev izraža željo, da bi se cepili. V Mariboru je interes izkazalo 158 otrok oziroma njihovih staršev.