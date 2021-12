Prek Orbána se je Janša zbližal še s Putinom

V nadaljevanju preberite:

Večji del svoje politične kariere je bil predsednik vlade Janez Janša oster nasprotnik režima ruskega predsednika Vladimirja Putina. Janša je kritiziral politične poteze Kremlja, istočasno pa vse slovenske politike – najbolj nekdanjega ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca – ki so z Rusijo vzpostavljali predvsem gospodarske odnose. Z navezovanjem na madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána je Janša radikalno spremenil stališče do Rusije.

»Poslabšanje odnosov med EU in Rusijo v hitro spreminjajoči geopolitiki sedanjega časa ne koristi ne eni ne drugi strani. Rusija ostaja največja soseda EU, gospodarska partnerica in globalni akter, zato Slovenija zagovarja odprt dialog in sodelovanje na področjih vzajemnega interesa, z namenom zmanjšanja napetosti,« o slovensko-ruskih odnosih pravijo na zunanjem ministrstvu.