Premagana še zadnja ovira do novega doma starejših

Ob obisku ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca v Hrastniku si je slednji v spremstvu župana Marka Funkla in direktorja Doma starejših Hrastnik Draga Kopušarja danes ogledal obstoječi dom, pa tudi lokacijo bodočega doma na Leši. Župan mu je ob tej priložnosti predal gradbeno dovoljenje, Mesec pa je zagotovil, da bo nov dom stal še pred koncem mandata.

Hrastniški dom starejših že leta ne omogoča dostojnega bivanja. Problematika se vleče že več kot dve desetletji, a pravega interesa za rešitev v vseh teh letih ni bilo. S predajo gradbenega dovoljenja je na potezi država, da izpolni dano obljubo in prične s postopki za izgradnjo novega doma. Občina je v preteklih dveh letih zanj že namenila skoraj četrt milijona evrov.

Dom starejših Hrastnik; nekoč je bil dijaški dom. FOTO: Uroš Hočevar

»Na lokaciji bodočega doma raste nova cesta s spremljajočo komunalno infrastrukturo, občina pa je do tega trenutka za samo pripravo celotnega projekta gradbene dokumentacije in do pridobitve gradbenega dovoljenja odkupila zemljišča, pomagala pri pripravi idejne zasnove, pripravila strokovne podlage ter sprejela OPPN, uredila geološko in geomehansko poročilo ter pripravila geodetski načrt za območje in potrebno parcelacijo. Na koncu je bila urejena tudi preostala potrebna dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki ga imamo končno v rokah,« je dejal Funkl.

V domu bo na voljo 150 mest, uvrščen pa bo med investicije, financirane iz državnega proračuna.

Hrastničane zdaj čaka izdelava potrebne dokumentacije in izbor izvajalca.