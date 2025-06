Premier Golob bo sklical mini vrh koalicije

Predsednik vlade Robert Golob je pred začetkom vrha EU v Bruslju napovedal, da bo sklical »mini vrh« koalicije, na katerem bo partnerici (SD in Levico) seznanil s podrobnostmi postopka pogajanj glede obrambnih izdatkov in z naslednjimi koraki.

Pripravili bodo akcijski načrt, ki bo opredelil, kam bodo šle naložbe v naslednjih petih letih in kako bodo izpolnili oba cilja: dva odstotka BDP za obrambo letos in trije odstotki do leta 2030.

»Moja odgovornost je, da pojasnim, kaj smo dosegli v pogajanjih,« je dejal. Prepričan je, da bodo koalicijski partnerji zadovoljni. »Danes enostavno še ne morejo imeti vseh informacij, zato razumem njihovo skrb,« je ocenil.

Predlagal je tudi, da se z vladnega gradiva z izhodišči za vrh v Haagu umakne oznaka »interno«. »Pogajanja so končana, vrh je za nami. Vsakdo naj si ustvari mnenje, kaj piše v gradivu in kaj ne,« je dejal.

Ponovil je, da je edina zaveza do zdaj zapisana v resoluciji: dva odstotka letos in zvišanje na tri odstotke BDP v petih letih.

