Nato bo zgradil močnejši obrambni zid

Države severnoatlantskega zavezništva bodo na vrhu, ki se bo začel drevi v Haagu, potrdile novo zavezo o ciljnih vlaganjih v obrambo v višini pet odstotkov BDP. Vrh, ki se ga bo udeležil tudi predsednik ZDA Donald Trump, velja za mejnik v zgodovini zavezništva.

Petodstotni cilj bo vključeval ožja obrambna vlaganja (3,5 odstotka BDP) in širša vlaganja v projekte, povezane z obrambo, kot so kibernetika, civilna zaščita in inovacije (1,5 odstotka BDP). Novi izdatki temeljijo na novih ciljih zmogljivosti, ki si jih je letos na podlagi obrambnih načrtov postavilo zavezništvo.