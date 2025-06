Golob poziva k podpisu peticije za suspenz trgovinskega sporazuma EU–Izrael

Predsednik vlade Robert Golob je na svojem instagram računu sledilce pozval k podpisu peticije organizacije My voice, my choice, ki vrh Evropske unije zaradi genocida v Gazi poziva k suspenzu trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom. »Peticija poudarja, da se že več kot leto in pol odvija vojaški konflikt, ki povzroča ogromno človeško in humanitarno trpljenje,« je zapisal in poudaril, da »vsak podpis pomeni, da smo za mir«.

S podpisom peticije Golob, tako kot že več kot 155.000 podpisnikov, zahteva, naj visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Kaja Kallas predlaga »suspendiranje trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom.«

»Peticija civilne družbe je dobrodošla in predstavlja dodaten opomin na grozovito situacijo tako v Gazi kot na Zahodnem bregu in nečloveško ravnanje izraelske vlade ter dodaten poziv, da voditelji držav članic in evropskih institucij zaradi prej omenjenega končno reagirajo s konkretnimi ukrepi,« so za Delo pojasnili v kabinetu predsednika vlade. Poudarili so, da je bila Golobova politika že sicer »izrazito proaktivna v smeri obsodbe izraelske politike do Palestine.«

Izrael krši sporazum z EU

Kot so pojasnili, je pridružitveni sporazum EU–Izrael krovni sporazum odnosov EU z Izraelom in pokriva vsa področja sodelovanja. »Predsednik vlade se je večkrat jasno opredelil, da je, predvsem zaradi jasnega nespoštovanja 2. člena Pridružitvenega sporazuma, ki se nanaša na spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih svoboščin, nujna revizija sporazuma,« so poudarili.

Spomnili so, da je Golob ob obletnici priznanja Palestine »v posebni izjavi članice EU pozval, da naj na vrhu unije konec meseca razpravljajo o zamrznitvi pridružitvenega sporazuma EU–Izrael, saj je skrajni čas, da pristojne institucije pripravijo mnenje in nadaljnje ukrepe glede očitne izraelske kršitve določil Pridružitvenega sporazuma EU–Izrael, predvsem njegovega 2. člena, ki se nanaša na spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih vrednot. V tej luči morajo članice EU pretehtati svoja stališča do dejanj izraelske vlade«. Že pred tem se je premier pogovarjal tudi s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo in ga vnovič pozval k razpravi o zamrznitvi sporazuma na vrhu EU, ki bo konec meseca.

To, da je globalna pozornost obrnjena na konflikt med Izraelom in Iranom, »izraelski vladi daje še bolj proste roke za nadaljevanje sramotne politike v nasprotju z vsemi vrednotami moderne mednarodne skupnosti,« so še zapisali v kabinetu predsednika vlade. Zato menijo, da bi »reviziji Pridružitvenega sporazuma morali slediti konkretni ukrepi, kot je suspenz delovanja sporazuma ali delni suspenzi sporazuma,« so sporočili.

Zunanje ministrstvo za širitev sankcij

Z zunanjega ministrstva so sporočili, da Slovenija v razpravah znotraj Sveta EU vseskozi podpira predlog za razširitev sankcijskega režima EU. Sankcije bi uvedli tudi »za predstavnike Hamasa in njegove podpornike, za nasilne naseljence na Zahodnem Bregu, za politike, uradnike in člane izraelske vlade, ki aktivno podpirajo nezakonito naseljevanje in so odgovorni za ali spodbujajo kršitve mednarodnega prava,« so navedli.

Zavzemajo se tudi za embargo na uvoz izdelkov z nezakonito okupiranih palestinskih ozemelj. Slovenija je po oktobru 2023 sprejela odločitev, da ne odobri nobenega izvoza orožja ali vojaške opreme v Izrael, bila pa je tudi med prvimi, ki je v EU sprožila razpravo o prepovedi uvoza proizvodov iz nezakonitih naselbin.