Premier in minister za kulturo o razmerah v Sloveniji z evroposlanci

Slovenski premier Janez Janša. FOTO: Joe Klamar/AFP

Premierin minister za kulturose bosta danes udeležila virtualne razpraveskupine evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih svoboščin. Razprava bo o razmerah v Sloveniji, trajala bo tri ure, od 13.30 do 16.30, in bo potekala v treh delih.V prvem delu razprave bodo nastopili odgovorna urednica STA, generalni direktor RTV Slovenija, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturo, odvetnica in strokovnjakinja za medijsko pravoteriz Združenja novinarjev in publicistov. Nato bosta nastopila varuh človekovih pravicin vrhovna državna tožilkakot predstavnica Društva državnih tožilcev Slovenije.V zadnji razpravi od 15.15 do 16.30 bosta nastopila premier in minister za kulturo.Skupina, ki jo vodi nizozemska poslanka, deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v članicah EU spremlja spoštovanje vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19. Prvo razpravo o Sloveniji je opravila 5. marca . Nekaj dni zatem je o svobodi medijev v Sloveniji razpravljal tudi evropski parlament na plenarnem zasedanju.Razpravo bomo na delo.si spremljali v živo.