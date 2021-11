Premlevali o pogoju PC v javni upravi

Potem ko so ustavni sodniki prisluhnili Policijskemu sindikatu Slovenije (PSS) in začasno zadržali del vladnega odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za omejitev širjenja okužb, so včeraj na seji vsebinsko odločali o morebitni neustavnosti.

Vlada je z omenjenim odlokom določila, da bodo morali 1. oktobra zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni (PC), medtem ko testiranje odpade. Ta pogoj naj bi takrat veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), ne za celoten javni sektor, kot je bilo sicer najprej predvideno.

Na ustavno sodišče je romalo več pobud za presojo ustavnosti, kakor tudi zahtev za začasno zadržanje odloka do dokončne odločitve ustavnega sodišča. To je dan pred uveljavitvijo spornega odloka odredbo zadržalo. Tako je bil za okoli 30.000 javnih uslužbencev 1. oktober običajen delovni dan, tudi za tiste, ki covida-19 niso preboleli ali se niso cepili.

Na dnevnem redu ustavnega sodišča je bila seja o pobudi PSS, da gre pri uvedbi pogoja PC za del javne uprave za neustavno potezo, že v četrtek 18. novembra, vendar, vse kaže, da dokončne odločitve takrat še niso sprejeli.

V PSS so že ob pobudi poudarili, »da podpirajo precepljenost državljanov in tudi ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, vendar ne na način, da so pri tem kršene ustavne pravice ter da se ustvarja dvom o delovanju pravne države in delitvi oblasti«.

Odvetnica Nataša Pric Musar, ki zastopa PSS, pravi, da je to tako očitna kršitev ustavno zagotovljenih pravic, da je prepričana, da bodo to ugotovili tudi ustavni sodniki. Povsem razume, da se vlada trudi in mora omejiti širjenje virusa, »a je treba v pravni državi slediti pravilom, torej po potrebi sprejeti ali novelirati ustrezen zakon«. Pravi, da politika ignorira celo navodilo ustavnega sodišča, da je treba ustrezno spremeniti zakon o nalezljivih boleznih.