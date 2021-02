Prenos rutinskih veščin s sester na zdravnike ni modra poteza

V nadaljevanju preberite:

Kdo bo pacientom v prihodnje jemal kri in dajal infuzije? Do nedavna so te in podobne rutinske veščine izvajale mediciske sestre s srednjo šolo, nato so zanje zadolžili dilpomirane medicinske sestre, zdaj pa v UKC Ljubljana pripravjajo za te naloge mlajše zdravnike. Kaj pravijo na to mladi zdravniki in kaj njihovi starejši kolegi?