Prepoved shodov v neskladju z ustavo

Več določb odlokov o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, ki jih je vlada sprejela med februarjem in majem 2021, je bilo v delu, v katerem so prepovedovali shode oziroma jih omejevali na do deset udeležencev, v neskladju z ustavo. Tako se glasi danes objavljena odločba ustavnega sodišča.



Ustavno sodišče je sporne člene, ki sicer ne veljajo več, razveljavilo. Odločbo o pobudi Sanje Fidler in Irfana Beširevića pa je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Marko Šorli in ddr. Klemen Jaklič.



Ustavno sodišče je sicer že maja ugotovilo, da so deli 39. člena zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) v neskladju z ustavo. V prejšnji odločbi je presodilo, da 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB ne vsebuje zadostne vsebinske podlage za vladno odločanje o posegih v pravico do zbiranja in združevanja. Navedeno pomeni, da so v neskladju z ustavo tudi določbe odlokov, a se je sodišče vseeno odločilo za presojo pobude, kako in pod katerimi pogoji je med epidemijo dopustno posegati v pravico do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.



Kot so zapisali v danes objavljeni odločbi, ni vlada pri nobenem od izpodbijanih odlokov izkazala, da bi bila splošna popolna prepoved shodov oziroma njihova omejitev na do deset oseb nujna. Vlada ni preverila možnosti uveljavitve milejših ukrepov, ki so poznani v primerjalnih pravnih ureditvah. Sočasno pa je zaradi ugodnejše epidemiološke slike sproščala ukrepe na drugih področjih.



