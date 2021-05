Prepoved vard kmalu zakonsko urejena

Družinsko nasilje

Eden najstarejših zakonov s področja javne varnosti oziroma dela policije, ki je imel večino glob zapisanih še v tolarjih, je pred novo spremembo. Zakon o varstvu javnega reda in miru (JRM) je vlada včeraj že obravnavala, med ključnimi novostmi pa je prepoved delovanja tako imenovanih vard.Velik problem obstoječega zakona o JRM, ki ga vse od vstopa Slovenije v evrsko območje niso uredili, je, da so določene globe za prekrške še vedno zapisane v slovenskih tolarjih, kar pri vodenju postopkov povzroča zamude in hkrati povečuje tveganje za pravilno izrekanje glob, predvsem pri polovičnih zneskih.Medtem ko določena področja protipravnega ravnanja novela zakona le nadgrajuje ali dodatno ureja, pa prinaša ključno novost, to je »prepoved delovanja posameznikov ali skupin, ki z uporabo določenih oblačil, predmetov in ravnanj ustvarjajo vtis, da gre za delovanje državnih organov«.Po novem bo, če bo šel predlog skozi parlamentarno sito, prepovedano nositi maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, ter s svojim obnašanjem, ravnanjem, gibanjem in zadrževanjem na javnem kraju ali z uporabo opreme ali pripomočkov vzbujati videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Za takšno ravnanje je predpisana globa med 500 in tisoč evri. Če je takšno dejanje storjeno v skupini najmanj dveh oseb, pa je globa za posameznika med 1500 in 2500 evri.Vlada želi na ta način zakonsko urediti prepoved vard. Predvsem Štajerska varda pod vodstvomje državnim organom s svojimi aktivnostmi na mejnem območju v preteklosti povzročala kar nekaj preglavic.Predlog novele zakona med drugim podrobneje ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov, predvidene so tudi nove sankcije za ta prekršek. Na novo se določa prepoved zbiranja prispevkov na vsiljiv način. Prav tako je določeno, da je treba zbrane prispevke v enem letu po izteku dovoljenja porabiti za namen, za katerega je bilo dovoljenje izdano.Na novo bo urejeno nasilno in drzno vedenje, predvsem ko gre za preprečevanje nasilja v družini. Nasilje med družinskimi člani je vsaka uporaba fizičnega nasilja, izzivanje ali spodbujanje k pretepu, vedenje na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali zasledovanje, če se s takšnim vedenjem pri družinskem članu povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu. V primerjavi z zdajšnjo ureditvijo je za takšen prekršek predvidena tudi višja globa, kot je zdaj. Ta bo po novem v razponu med 750 in 1200 evri.