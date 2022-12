Prepustite se čarobnosti in uživajte v decembrskih nakupih

Po trgovinah in spletu iščemo tisto nekaj, kar jim bo pričaralo nasmeh na obraz in s tem osrečilo tudi nas. In ko najdemo ravno pravšnje darilo, nam prav kreditna kartica omogoči varen in enostaven nakup.

S SKB Visa kreditno karitco lahko brezskrbno nakupujete doma ali v tujini, po spletu ali brezstično, saj vam vsakokrat omogoča tisti dober občutek, kot bi imeli gotovino vedno pri sebi. Vse nakupe nad 50 EUR pa lahko hitro in enostavno razdelite na 2 do 24 obrokov.

In kar je najlepše – kupujete danes, plačate pozneje!

S SKB Visa kreditno kartico imate skritega asa vedno v rokavu.

Z njo lahko v trgovinah in po spletu izkoristite številne ugodnosti in popuste, račun pa plačate le enkrat mesečno – brez obresti ali dodatnih stroškov!

Nakupe lahko opravite v višini predhodno določenega limita ter sami izberete dan poplačila obveznosti z direktno obremenitvijo na osebnem računu – 8., 18. ali 28. v mesecu. SKB kreditna kartica vam marsikdaj omogoča večjo finančno prilagodljivost, ko na primer česa ne morete plačati, ker na računu ravno takrat nimate dovolj sredstev za takojšnje plačilo ali imate nepričakovane izdatke.

FOTO: SKB

Naj vam praznične priložnosti ne uidejo – privoščite si jih!

Kupite pravšnje darilo za ljubo osebo ali pa z darilom razveselite sebe. Z Visa kreditno kartico si brez slabe vesti lahko popestrite praznike. Malo dražji nakup si lahko uresničite z obročnimi plačili do 24 mesecev, brez obresti in obiska banke.

Vse je namreč res preprosto in diskretno

Kadar koli boste plačali s kreditno kartico v znesku nad 50 EUR, boste na svoj mobilni telefon od banke prejeli SMS sporočilo z vsemi informacijami o obročnem nakupu. V eni uri se lahko poljubno odločite, ali želite svoj nakup obročno odplačevati na 2 do 24 obrokov.

Prednost in posebnost SKB obročnega nakupa je, da je dosegljiv na vseh prodajnih mestih doma in po svetu, tudi po spletu ter da je diskreten, saj obročni nakup uredite že po opravljenem nakupu v zasebnosti svojega doma. Ko se odločite za obročno plačevanje, plačate samo strošek posameznega obroka po veljavnem ceniku, brez obresti.

Vse varnostne nastavitve za kartico lahko hitro uredite v mobilni banki, kjer lahko omogočite ali onemogočite nakupovanje po spletu, poslovanje na bankomatu, nakupe zunaj Slovenije, začasno pa lahko kartico tudi blokirate.

Naj vas torej ne skrbi prevelika poraba – vi imate vedno nadzor.