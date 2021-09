Bojana Beović: Prezgodaj je napovedovati, kaj nas čaka

, predsednica zdravniške zbornice in vodja svetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je v izjavi za medije o aktualnih vprašanjih glede covida-19 komentirala večjo zasedenost bolniških postelj na intenzivni negi, ki po njenem izraža večjo sposobnost delta različice novega koronavirusa pri povzročanju težjega poteka bolezni.»Včeraj je bila situacija kar optimistična glede števila sprejemov v zadnjih nekaj dneh, danes pa je znova naraslo število hospitalizacij,« je dejala Bojana Beović. Po podatkih sledilnika za covid-19 se v bolnišnicah zdravi 378 bolnikov. Intenzivno nego potrebujeta 102 bolnika.Da bi premagali različico delta, bi morala biti precepljenost prebivalstva vsaj 80-odstotna, je pojasnila in dodala, da je prezgodaj napovedovati, kaj nas čaka. Potek epidemije je po njenih besedah odvisen od deleža ljudi, ki so se že okužili in preboleli koronavirus, ter od tega, kako hitro bomo precepili najbolj ranljive skupine prebivalcev.Dodala je, da bi se učinek cepljenj ljudi prejšnji teden težko poznal, lahko pa se pozna učinek pogoja PCT, ki je veljal še pred prejšnjo sredo. Opozorila je, da širjenje virusa preprečujejo ljudje, ki so imuni zaradi cepljenja ali prebolelosti. Zdi se ji pametno, da pogoj PCT velja vsepovsod: »Bolj ga bomo upoštevali, lažje bomo živeli.«Glede veljavnosti digitalnega covidnega potrdila, ki velja leto dni in ne omejuje trajanja zaščite s cepljenjem, je izjavila: »Če bomo v prihodnjih tednih oziroma mesecih ugotovili, da je potreben tretji odmerek, bomo seveda veljavnost potrdila omejili. Čakamo nove raziskave, ki nam bodo pokazale, kakšno je trajanje zaščite po cepljenju. Vemo, da so cepiva dobra zaščita pred hospitalizacijo in hudim potekom bolezni, ne pa tako zelo pred okužbo.«Komentirala je tudi način preverjanja identitete ljudi na cepilnih mestih in zlorabe, ki se pri tem dogajajo. »Kot vem, v nekaterih cepilnih mestih ljudi identificirajo še z drugimi dokumenti (osebno izkaznico) … To je po drugi strani dokaz, da je cepivo varno. Menda gre za ljudi, ki so dobili tudi po sedem, osem odmerkov. Zlasti v kriznih časih se ljudje lotevajo postopkov, o katerih v preteklosti nismo niti razmišljali.«