Prezrti in prekarizirani, brez domov, financ in zastopnikov

Če so bila nekdaj študentska leta sopomenka za svobodo in uživanje v mladosti in obilici prostega časa, so danes za velik segment študentske populacije daleč od tega. Iz raziskave Evroštudent VI iz leta 2018 je razvidno, da je finančne težave močno ali zelo močno občutilo kar 38 odstotkov slovenskih študentov, kar je kar dvanajst odstotkov več od evropskega povprečja. Med vsemi državami, ki so sodelovale v raziskavi, se večji delež študentov s hudimi finančnimi stiskami srečuje le v Gruziji. Če je bila torej finančna situacija slovenskih študentov že pred epidemijo med najslabšimi v Evropi, se je med epidemijo še drastično poslabšala.



Raziskava se z vzroki za izjemno pogoste finančne težave slovenskih študentov ni posebej ukvarjala, a številne ugotovitve, ki jih podaja, rišejo precej jasno sliko nezavidljive situacije mladih.