Rado Bohinc: Pri davkih ni prostora za politično dobičkarstvo

V nadaljevanju preberite:

Za Slovenijo je ključno, da ima stabilno in predvidljivo ter do gospodarstva prijazno davčno okolje. Vendar sedanji položaj z nenavadno visoko obremenitvijo plač, razdrobljenimi nepremičninskimi dajatvami ter pogostimi reformami dohodnine in davka na dobiček ni niti stabilen niti predvidljiv, zato tudi vse manj konkurenčen. To je projekt prvovrstnega nacionalnega pomena, kjer moramo združiti moči in premagati politično dobičkarstvo, je prepričan dr. Rado Bohinc, koordinator slovenskih raziskovalcev v mednarodni raziskavi CEA (Central European Academy) Evropskega ekonomskega upravljanja, sicer pa tudi novi predsednik Evro-mediteranske univerze (EMUNI). Kaj vse so ugotovili analizi, v kateri so primerjali tudi to, koliko davka od nepremičnin poberemo pri nas in koliko v tujini ter pri katerih izdelkih in storitvah bi veljalo povišati DDV.