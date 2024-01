Prihaja nov strateški svet, tokrat za davke

V nadaljevanju preberite:

Minister za finance Klemen Boštjančič bi napovedano davčno reformo, v kateri se bodo lotili po njegovih besedah ne le davka na nepremičnine, ampak na vse premoženje, pripravil z novim strateškim svetom za davke. Svet bo deloval kot strokovno posvetovalno telo ministrstva. Pregledal bo sedanje stanje in pomagal pripraviti predloge možnih sprememb. Koga so oziroma še bodo v strateški svet za davke povabili, ministrstvo ne želi razkriti. A po naših informacijah, vsaj za zdaj ne delodajalske organizacije in ne sindikati, s svojimi predstavniki ne glede na vabilo ne nameravajo sodelovati v svetu. Kaj so razlogi za to? Pred začetkom dela smo s pomočjo inštituta Mediana preverili, kakšen je odnos javnosti do napovedi o spremembah davčnega sistema. Kaj javnost podpira in česa ne? Pri tem je treba spomniti, da so marca lani na koalicijskem vrhu že razpravljali o davčni reformi, premier Robert Golob je takrat napovedal, da »bodo reformirali tako globoko, kot še nihče«.