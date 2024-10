Pri nas se najbolje piše lastnikom

V nadaljevanju preberite:

V večini stanovanj na Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem živijo lastniki, med Švedi je takih stanovanj dobrih 40 odstotkov, med Danci in Avstrijci pa polovica. Slovenija je z 79 odstotki na visokem petem mestu. Maša Hawlina pravi: »V Sloveniji je trenutno najbolje biti lastnik. Ne moremo se pretvarjati, da to ni res. Vemo pa, do česa nas lahko pripelje nadaljnje spodbujanje lastništva brez dobre davčne politike, progresivnega nepremičninskega davka, nadzora …«

Stanovanja so izredno dobra naložba zlasti na urbanih območjih, meni Maša Hawlina, najbolj to občutijo zlasti »mladi, ki prihajajo iz okolij, v katerih cene nepremičnin niso toliko zrasle, ki nimajo tolikšne podpore staršev, da bi jim pomagali, oziroma ti niso lastniki nepremičnin«.