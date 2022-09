Pri obnovi Krasa računajo tudi na prostovoljce

V včnadaljevanju preberite:

Sredstva za sanacijo gozdov, ki jih je v drugi polovici julija prizadel požar na Krasu, bo država zagotovila iz proračuna, programa razvoja podeželja in strateške skupne kmetijske politike 2023–2027. Škoda je ocenjena na približno 23 milijonov evrov. Tako so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po usklajevanju osnutka sanacijskega načrta. Omenili so, da pri obnovi Krasa računajo na sodelovanje z lokalno skupnostjo in prostovoljce.

V požaru na Krasu, ki velja za največjega v Sloveniji doslej, je ogenj zajel več kot 3700 hektarov veliko območje, od tega je bilo več kot 2900 hektarov gozda. Zavod za gozdove Slovenije je pripravil osnutek sanacije, o katerem so se j usklajevali s predstavniki občine Miren - Kostanjevica, ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Predlog bodo v skladu s predpisano časovnico dokončno izoblikovali do konca tedna ter ga poslali kmetijskemu ministrstvu ter nato v javno obravnavo. Po besedah župana Mirna - Kostanjevice Mauricija Humarja naj bi sanacijski načrt potrdili do konca leta, prihodnje leto pa bosta sledila objava razpisov za pridobitev finančnih sredstev ter začetek izvajanja ukrepov.