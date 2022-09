Pri razpisu za izobraževanja starejših zaznala več nepravilnosti

Služba vlade za digitalno preobrazbo je pri razpisu glede izobraževanj na področju digitalnih kompetenc za starejše ugotovila več nepravilnosti. Njihove ugotovitve se tako precej razlikujejo od ugotovitev Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki večjih nepravilnosti ni odkril, so sporočili iz službe. Izobraževanja ostajajo ustavljena.

Služba vlade za digitalno preobrazbo je v četrtek prejela poročilo sklada o izvedbi razpisa o izvedbi razpisa Digit 55+. »Iz omenjenega poročila izhaja, da sklad večjih nepravilnosti ni odkril, medtem ko je sektor za pravne zadeve Službe za digitalno preobrazbo pri samem razpisu ugotovil več nepravilnosti,« so danes sporočili iz službe vlade.

Kakšne nepravilnosti so odkrili, v službi vlade niso navedli. Sklad pa je po poročanju Radia Slovenija ugotovil, da so bile kršitve odpravljene ali pa tako majhne, da ni pravnih podlag, zaradi katerih bi lahko prekinili določene pogodbe.

Kot ugotavljajo na vladni službi, se ugotovitve sklada in sektorja za pravne zadeve službe vlade za digitalno preobrazbo tako »precej razlikujejo«.

Služba za digitalizacijo je sklad seznanila z ugotovljenimi nepravilnostmi in ga pozvala, da se najkasneje do srede, 7. septembra, do ugotovljenih nepravilnosti opredeli.

»Istočasno pojasnjujemo, da vse aktivnosti izobraževanj ostajajo začasno ustavljene. Vsi izvajalci bodo o nadaljnjih ukrepih obveščeni naslednji teden,« so še zapisali na vladni službi.

Potem ko je služba za digitalno preobrazbo zaradi ugotovljenih nepravilnosti na Slovenski regionalno razvojni sklad minuli torek naslovila poziv po takojšnji začasni ustavitvi vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj, ki so pogoj za unovčitev digitalnega bona, je sklad prejšnji četrtek to odredil vsem izbranim izvajalcem izobraževanj.

Nepravilnosti so med drugim zaznali pri izvajalcu izobraževanj Smart Naris, in sicer od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe).

Kot je v ponedeljkovi izjavi novinarjem izpostavila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, bodo izobraževanja do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev začasno ustavljena.