Pri zdravljenju raka prostate Slovenija med najnaprednejšimi

Kako gre v korak s svetovnimi praksami zdravljenje raka prostate pri nas, smo vprašali dr. Janko Čarman, specialistko onkologije z radioterapijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana in vodjo strokovne skupine za raka prostate pri državnem programu za obvladovanje raka (DPOR). Novice so spodbudne. »V Sloveniji imamo na voljo vsa sodobna zdravljenja raka prostate, vključno z robotsko asistirano radikalno prostatektomijo, notranjim obsevanjem na podlagi magnetnoresonančnih slik, stereotaktičnim obsevanjem. Prav tako so na voljo vsa sistemska zdravljenja v skladu z mednarodnimi priporočili,« je povedala.