Prihajata dva nova presejalna programa za raka pljuč in prostate

V boju proti raku bo zavel nov veter – snujemo programa LUKA in PETER se glasi slogan letošnjega, že 42. slovenskega tedna boja proti raku, ki se začenja danes in obeta nov korak v preventivi proti rakavim obolenjem pri nas. V prihodnjih nekaj letih se bosta presejalnim programom za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora, predrakavih sprememb materničnega vratu Zora in raka debelega črevesa in danke Svit pridružila še presejalna programa za pljučnega raka in raka prostate, Luka in Peter.

Pri njunem snovanju ter pri spremembi presejalne politike državnega presejalnega programa Zora se bodo našim strokovnjakom v prihodnjih dveh letih pod okriljem projekta ICSIS pridružili priznani tuji strokovnjaki. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) omenjeni projekt, ki ga financira Evropska unija v okviru mehanizma tehnične pomoči, ocenjujejo kot pomembnega za Slovenijo.