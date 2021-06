Pri tožilcih gre za zgodbo o kanaliziranju EU denarja

V nadaljevanju preberite:

Pri zgodbi z oviranjem delovanja evropskega tožilstva gre za denar EU, oziroma, kako ga usmeriti in kanalizirati, ocenjujejo sogovorniki. In še - aktualni vladi preganjanje korupcije in kriminala ni prioriteta. Zakaj se zdi, da je Slovenija na poti v družbo Madžarske in Poljske, dveh od petih držav, ki v evropskem javnem tožilstvu ne bodo sodelovale? To možnost je pred dnevi nakazal že tudi premier Janez Janša. Kaj v njegovem kabinetu odgovarjajo na vprašanje, ali so za to potrebni dokumenti že pripravljeni?