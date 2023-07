Približuje se hladna fronta, z njo se vrača nevihtno vreme

Hladna fronta je dosegla Alpe in se približuje našim krajem, je objavil Arso. Prešla nas bo jutri dopoldne, že danes ponoči pa bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji občasno krajevne plohe in nevihte.

Jutri zjutraj in dopoldne bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Nekatere bodo lahko močnejše in jih bodo lahko spremljali močni nalivi in sunki vetra. Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za območje celotne države.

Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, predvsem v hribovitem svetu bodo še možne posamezne plohe ali nevihte.

Opozorilo predvsem za severni Jadran

V Avstriji in Italiji že nastajajo krajevne plohe in nevihte, poroča Meteoinfo. Te bodo Slovenijo od zahoda in severa zajele proti jutru. Na severu in vzhodu Slovenije močnih neviht ni pričakovati, v osrednjem, zahodnem in južnem delu države pa lahko nastajajo nevihte z močnejšimi nalivi.

Izstopalo pa bo tokrat območje severnega Jadrana z okolico, kjer lahko v nedeljo zjutraj nastanejo močnejše nevihte, predvsem nad morjem in na obali tudi krajevna neurja s silovitejšimi nalivi, točo in močnimi sunki vetra. Ob tem lahko ob morju zapihajo močnejši sunki tramontane. Predviden nevihtni sistem bo nato preko Istre potoval v smeri Kvarnerja in severne Dalmacije, kjer prav tako lokalno niso izključene močnejše nevihte.

Ozračje se bo dopoldan postopno umirilo. Oblačnost se bo trgala. Popoldan bo nad Slovenijo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Treba je poudariti, da takšnih neurij, kot smo jim bili priča pred dnevi, tokrat ni pričakovati, kljub temu pa velja biti pozoren predvsem na območju slovenske Istre in hrvaške Istre ter Kvarnerja.