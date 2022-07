Prihaja olajšanje za turiste in delovne migrante

V nadaljevanju preberite:

Čeprav Hrvaška odločno in trdovratno zavrača arbitražno razsodbo, ki je določila dokončen potek meje med Slovenijo in Hrvaško, vlada Roberta Goloba nadaljuje politiko neoviranja Hrvaške na poti tesnejše integracije v jedro EU, ki jo je začela prejšnja vlada Janeza Janše. Zunanja ministrica Tanja Fajon je prejšnji teden v Zagrebu izrazila slovensko podporo Hrvaški pri vstopu v schengensko območje, evroobmočje in tudi Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Še v času vlad Mira Cerarja in Marjana Šarca, ko sta si obe prizadevali za implementacijo arbitražne razsodbe po sodni poti, se je o hrvaški poti v schengensko območje ali evroobmočje govorilo v povezavi s potencialnim slovenskim vetom oziroma blokado. Predvsem z neuspehi Slovenije na sodiščih je v ospredje prišla ugotovitev, da je članstvo Hrvaške v schengenskem območju, kakor tudi v evroobmočju, v slovenskem interesu.