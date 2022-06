Prihaja prvi letošnji vročinski val, temperature nad 32 stopinj

Nekatere predele Evrope je zajel močan vročinski val. Temperature so se v Franciji dvignile nad 30 stopinj Celzija, v Španiji pa celo nad 40 stopinj. Tudi v Sloveniji lahko v prihodnjih dneh pričakujemo sončno in poletno vreme. Vročinski val naj bi s temperaturami precej nad 30 stopinj pri nas vztrajal do srede oziroma četrtka.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Goriškem in v Vipavski dolini do 31 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Vse, ki si bodo v živo ogledali dirko po Sloveniji oziroma vzpon kolesarjev na Veliko planino, na Arsu opozarjajo, naj ne pozabijo na zaščito pred soncem. UV indeks bo predvsem v gorah zelo visok.

V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer bo zlasti na severu možna kakšna vročinska nevihta.

Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam suh in postopno toplejši zrak. Kakšna je napoved za sosednje pokrajine? Danes bo tam pretežno jasno. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja. Jutri bo jasno in vroče, ponekod bo pihal šibak južni do jugozahodni veter.

Napoved za gorski svet

Danes bo dokaj jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan bo nastalo tudi nekaj plitkih kopastih oblakov. Pihal bo šibak severni do severovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 15, na 2500 m pa okoli 8 stopinj.