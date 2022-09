Prihaja velik preizkus za turistično panogo

V nadaljevanju preberite:

Hotelirji in gostinci so zelo zaskrbljeni. Turizem gre iz krize v krizo; še včeraj so se spopadali s težavami zaradi pandemije, danes se že soočajo s številnimi podražitvami, ki jih spodbujata tržna negotovost in energetska kriza, ki sta med drugim posledici vojne v Ukrajini. »Takega obdobja, odkar delam v gostinstvu, še nisem doživel,« pravi lastnik portoroške ribje restavracije Franko Vežnaver. »Pričakujemo, da bo država razumela našo stisko in nam pomagala preživeti,« pa upa blejska hotelirka Natalija Kovač.

»Nujno so potrebni takojšnji dodatni ukrepi pomoči; zavedati se je treba, da so v nekaterih podjetjih stroški energije narasli celo desetkrat! Takih primerov bo vedno več, saj se iztekajo pogodbe o zakupu energije. V predlogih, ki smo jih poslali ustreznim institucijam, so zlasti omejitve cen električne energije (tako imenovana kapica) in povečanje pomoči v okviru že sprejetega zakona – nižji količnik podražitev kot upravičenost za pomoč in večji delež financiranja,« navaja Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije. Opozarja, da časa za ukrepanje ni veliko in pri tem omeni primer – problematiko umetnega zasneževanja smučišč. Tega trenutne cene energentov ne dopuščajo, to pa po njegovem ogroža celoten slovenski zimski turizem.