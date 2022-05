Prihodnje leto šolarji prej na zimske počitnice

Na zimske počitnice, ki so vsako leto v dveh delih, se učenci in dijaki običajno odpravijo v drugi polovici februarja. Prihodnje leto bo zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo od 21. februarja do 5. marca 2023 v Planici, drugače. Ker bodo v času svetovnega prvenstva vse kapacitete v tem delu države zasedene, so preložili zimske počitnice. Te se bodo za polovico države začele 30. januarja, za drugo polovico pa 6. februarja. Ni še znano, ali bodo počitnice najprej začeli na vzhodu ali na zahodu države.

Kot so z ministrstva sporočili ravnateljem, gre pri svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju za »največjo množično športno prireditev v zgodovini Republike Slovenije. Pri izvedbi bo sodelovalo okoli 1200 udeležencev in 1500 predstavnikov medijev.« Dodali so, da gre za velik logistični zalogaj, ki bo zahteval več turističnih kapacitet, ne le na Gorenjskem: »Glede na to, da bo prvenstvo potekalo prav v času zimskih počitnic v šolah, katerih začetek in trajanje sta določena s pravilnikom, in se začnejo tretji ponedeljek v februarju, se zaradi zagotavljanja bolj smotrne izvedbe le-teh za šolsko leto 2022/2023 določi začetek počitnic pred izvedbo svetovnega nordijskega prvenstva Planica 2023.«

Ravnatelji le seznanjeni

Predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan je povedal, da šol o tej spremembi niso vprašali, le seznanili so jih: »To je čista neumnost. Prišla je pobuda iz turizma, da med počitnicami ne bodo imeli kam dati staršev in otrok, ki bodo potem šli drugam. Po tej logiki bi lahko tudi iz drugih koncev države turistični delavci lahko prosili za preložitev počitnic iz katerih drugih razlogov. Januarja bodo tako pravzaprav dvojne počitnice. Najprej božično-novoletne, potem pa še te.«

Dopolnjena pravilnika o šolskem koledarju za osnovne in srednje šole sta bila že objavljena v uradnem listu. Pri ocenjevalnem obdobju se ne spreminja prav veliko, v primeru osnovnih šol le za štiri dni. Če je prej ocenjevalno obdobje trajalo do 31. januarja, bo prihodnje leto do 27. januarja. Pri srednjih šolah se ocenjevalno obdobje ne spreminja, saj srednje šole prvo ocenjevalno obdobje zaključijo že 15. januarja.

Kasneje informativni dnevi

Zaradi spremenjenega datuma zimskih počitnic bodo preložili tudi datum informativnih dni, ki bodo kasneje. Prav tako je v šolskem koledarju predviden tudi premik začetka poklicne mature in zaključnega izpita v zimskem roku na 13. februar 2023.

Kot je povedala predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Fani Al-Mansour, so jih z ministrstva sicer pozvali, da do 9. maja posredujejo pripombe: »Ampak v tem času je že bil dopolnjen pravilnik objavljen v Uradnem listu! To pomeni, da tudi če imamo svoja stališča, ta ne bodo upoštevana. Ne upoštevajo strokovnih stališč! Nesprejemljivo je, da se zaradi športnega dogodka, ki s šolo nima povezave, tako rigorozno spreminja športni koledar.«

Odziv ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še pričakujemo.