Prihodnji teden test sistema, maja test znanja

Maja še klasični NPZ

NPZ ni za primerjavo šol

Kljub precejšnjemu neodobravanju ravnateljev ministrstvo za izobraževanje in Državni izpitni center (RIC) vztrajata pri izpeljavi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Ta je lani odpadel, šole so bile takrat zaradi epidemije koronavirusa zaprte. Letos načrtujejo izvedbo NPZ v klasični obliki za šestošolce in devetošolce v začetku maja, tretješolci iz 142 šol ga bodo imeli že konec marca. Že prihodnji teden pa bodo preizkusili tudi e-teste. Pisali jih bodo otroci šestih in devetih razredov v šolah, v računalniških učilnicah.Direktor RIC dr.je dejal, da je bilo z izobraževanjem na daljavo najbolj okrnjeno preverjanje in ocenjevanje znanja: »RIC je dobil nalogo, da izvede pilotno e-testiranje. Z njim bomo ugotavljali, kakšne so možnosti reševanja na računalnikih in tablicah.« Poudaril pa je, da prihodnji teden ne bodo preverjali znanja: »Preverjali bomo sistem in kako uporabljati program. Preizkusili bomo, kako program deluje, ko ga uporablja več tisoč učencev.« Kot je dodal Zupanc, bodo podatke uporabili za nadaljnje razvijanje tovrstnih orodij, če bi izobraževanje še kdaj potekalo na daljavo in tudi za morebitno razvijanje e-NPZ.Zakaj se letos, ko učencev štiri mesece ni bilo v šolo, ne bi NPZ odpovedali, je bil predsednik državne komisije za vodenje NPZ dr.jasen: »V državni komisiji pričakujemo, da bodo na osnovi analize sprejeti konkretni ukrepi, kaj narediti v prihodnje, da se morebitni primanjkljaji v znanju nadoknadijo. Pričakujemo velike razlike v znanju učencev, zato ker so bile velike razlike, kako je bil pouk na daljavo izpeljan, kakšne pogoje so imeli učenci doma pri pouku na daljavo.«Vogrinc je dejal, da bodo poskrbeli, da bo letos pretok informacij predvsem med osnovnimi in srednjimi šolami še boljši, da se bodo tudi v srednjih šolah lahko pripravili na nove dijake. Analize so sicer objavljali že zdaj vsako leto. Vogrinc priznava, da jih šole zelo različno upoštevajo pri načrtovanju za prihodnje šolsko leto: »Ravnatelji v vprašalniku, kjer jih sprašujemo, kaj naredijo s podatki NPZ in kako jim pomaga pri načrtovanju dela, odgovarjajo, da zelo upoštevajo NPZ. Se pa strinjam, da v pogovorih marsikdaj slišimo, da NPZ nima takšnega vpliva, kot ga odgovori kažejo.«Letos pričakujejo velike v znanju učencev oziroma doseženih standardih znanja, ki bodo tudi ali predvsem posledica organizacije izvedbe pouka na daljavo. Kljub temu pristojni opozarjajo, da NPZ ne more biti evalvacija dela na daljavo, saj lahko na NPZ preverjajo le tisto, kar se da preverjati pisno. V tem smislu je zanimivo, da bodo nekateri devetošolci letos pisali test iz športa. »Predmet šport ima učni načrt in tudi tam so standardi znanja, ki naj bi jih otroci znali. Šport je obvezen predmet in ocena je enakovredna ostalim,« je dejal Vogrinc.Pristojni še opozarjajo, da NPZ ni namenjen primerjavi med šolami, ampak zgolj samoevalvaciji. Javna skrivnost namreč je, da nekatere šole same slabšim učencem namignejo, naj bodo v času, ko se piše NPZ, kar doma. NPZ namreč ne šteje nikamor, tudi letos dosežki na NPZ ne bodo vplivali na vpis v srednjo šolo. Vogrinc je dejal, da se problema zavedajo: »Tekmovanje med šolami je velik problem. Že v preteklih letih smo županom razlagali, kaj je namen NPZ, naj ne kličejo ravnateljev in jih sprašujejo, zakaj njihove šole ni med 100. najboljšimi. Mi jih lahko le opozarjamo.«Medtem pa opozarjajo ravnatelji in učitelji. Da je letos časa zelo malo, da morajo pridobiti ocene, da se dobesedno še navajajo nazaj na delo v razredu po štirih mesecih dela na daljavo in da je zadnja stvar, ki jo potrebujejo, najprej e-test in potem še NPZ v začetku maja. Vogrinc je dejal, da se vsega tega zavedajo in da so naredili nekaj izvedbenih prilagoditev. Gre za to, da ne bo treba vsem učencem začeti pisati ob isti uri, ampak takrat, ko bodo v šolah presodili, da je najbolj smiselno.Če bi bile maja šole zaprte ali bi bil posamezen razred v karanteni, odločitve, kako bi pisali NPZ, še ni. Vogrinc meni, da elektronskega testiranja ne bo: »S strani ravnateljev smo dobili razlage, da to ni možno iz več različnih razlogov, kot so tudi tehnični, da učenci nimajo vsi take opreme. Možnost bi bila enaka kot pri maturi, da bi bile šole zaprte, a bi prišli le pisat. Ampak odločitve o tem še ni.«