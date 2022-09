Primorski praznik v znamenju Borisa Pahorja

V nadaljevanju preberite:

Današnja državna proslava na predvečer praznika ob 75. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini bo v Portorožu. Slovenska Istra je sicer tedanjega leta 1947 postala del Svobodnega tržaškega ozemlja in ni bila kot del Primorske priključena Jugoslaviji (pač pa se je to zgodilo šele sedem let pozneje). Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marijan Križman kljub temu meni, da osrednji primorski praznik poudarja združitev Slovencev znotraj današnjih državnih meja in zanika, da bi s tem zamegljevali istrsko povojno zgodovino.

Letošnjo proslavo po petih letih spet organizira vlada, medtem ko jo vmes obeležujejo različne primorske občine, skupaj z borčevskimi in drugimi kulturnimi organizacijami, kar je bilo sprejeto zaradi varčevalnih ukrepov. Kot slavnostna govornica bo danes nastopila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Umetniški del proslave, pod naslovom Ljubezen, svoboda, resnica, pravica, režira Yulia Roschina. Rdeča nit programa in njen temeljni navdih so življenje, osebnost in literarni opus v letošnjem letu preminulega pisatelja Borisa Pahorja.