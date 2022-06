Pristnost in odprtost glavni kompetenci novih vodij

Dvanajsta generacija programa AmCham Young Professionals™, s katerim Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija, vsako leto z raznovrstnim programom razvija mlade generacije vodij, v ospredje postavlja vrednoto odprtosti.

»Skozi program se je pokazalo, da si mladi voditelji želijo sprejemanja drugačnosti, možnosti, da se lahko ne strinjaš in prostora, kjer lahko razmišljaš na glas. Očitno kot družba potrebujemo bogastvo mnenj in prostor, da jih krešemo med seboj,« je dejala Tonja Avsenik, vodja platforme AmCham YOUng.

V okviru platforme AmCham Young se je, kot vsako leto doslej, izobraževalo, razvijalo in družilo 150 različnih posameznikov, ki prihajajo iz različnih strok in različnih vodstvenih položajev podjetij, z različnimi znanji in pogledi. Na zaključnem dogodku, ki je potekal v četrtek zvečer, sta naziv AmCham top potencial leta 2022 po izboru občinstva, komisije in desetih finalistov dobila Aljaž Dobnikar iz podjetja Plume Design in Matej Duraković iz IBM Slovenija. Ajša Vodnik, ustanoviteljica platforme YOUng in generalna direktorica AmCham Slovenija, je ob razglasitvi dejala, da potencial leta »poleg časti dobi tudi obveznost, da proaktivno spreminja sebe, okolico, Slovenijo in svet.«

Matej Duraković in Aljaž Dobnikar na prireditvi ob prejemu naziva AmCham top potencial leta 2022. FOTO Črt Piksi

Superfinalisti izbora so bili ob Dobnikarju, ki je razvojni inženir programske opreme, in Durakoviću, ki je partner za iskanje vodstvenega kadra, še specialistka za marketing in odnose s Kitajsko v podjetju Instrumentation Technologies Diana Berte, direktor razvoja in soustanovitelj Escapeboxa Marko Maučec ter direktorica operative v podjetju PDiVizija Tjaša Tomšič. FOTO: Črt Piksi

Superfinalisti izbora so bili ob Dobnikarju, ki je razvojni inženir programske opreme, in Durakoviću, ki je partner za iskanje vodstvenega kadra, še specialistka za marketing in odnose s Kitajsko v podjetju Instrumentation Technologies Diana Berte, direktor razvoja in soustanovitelj Escapeboxa Marko Maučec ter direktorica operative v podjetju PDiVizija Tjaša Tomšič.

»Dati priznanje in obraz potencialom v svetu voditeljstva, liderkam in liderjem naslednje generacije, je pomembno, ker s tem dvigujemo celo skupnost mladih liderjev, postavljamo v ospredje svoje vrednote in svoja pravila, posameznikom pa damo tudi priložnost, da vodijo. Vsak AmCham top potencial leta se v okviru AmChama vključuje v eno od iniciativ ali začne svojo, kot je na primer Deana Jezeršek to naredila z Učitelj sem! Učiteljica sem!, aktiven pa je tudi v Svetu guvernerjev AmCham Slovenija, ki usmerja njegovo delovanje,« je pojasnila Tonja Avsenik.

Sodoben čas namreč terja voditeljice in voditelje, ki prepoznavajo potenciale v ljudeh, imajo vizijo in se znajdejo v stanju šoka. Prepoznavati potenciale ne pomeni biti najboljši v vsem, meni Tonja Avsenik, ampak se obkrožiti z najboljšimi na ključnih področjih v podjetju ali organizaciji. »Imeti vizijo pomeni imeti širino in gledati naprej, pa ne le v lastnem podjetju, ampak razumeti globalne trende in si upati biti drugačen. Nenehne spremembe, od ene do druge krize, od covida do vojne v Ukrajini, od globalnega segrevanja do inflacije. Voditeljice in voditelji so v teh časih na preizkušnji in nosijo ogromno odgovornost.

Ob prejemu naziva AmCham top potenciala prejmeta tudi skulpture v obliki angela, ki so delo kiparja in slikarja Mika Simčiča.