Priznanja kakovostnemu novinarstvu, ki ne bo izumrlo

Novinarski festival Naprej/Forward v organizaciji Društva novinarjev Slovenije (DNS) se je včeraj zaključil s podelitvijo stanovskih nagrad čuvaj/watchdog v Narodni galeriji v Ljubljani. Nagradili so novinarje, novinarske ekipe in fotoreporterje, ki so v tem letu s svojim delom navdušili in pokazali, da v Sloveniji kljub nezavidljivim razmeram kakovostno novinarstvo še ni izumrlo.

Med nagrajenci sta bila tudi novinarka Dela Anja Intihar in fotograf Blaž Samec. Čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek je prejela Anja Intihar, porota pa je predstavila naslednjo obrazložitev: »Za Sobotno prilogo Dela je pripravila serijo šestih intervjujev o nasilju nad ženskami. Sogovornice je poiskala na Poljskem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Italiji in Srbiji. Vsak intervju ima svojo rdečo nit, vsak zase v ločeni pripovedi razkriva, na kako različnih ravneh naš družbeni sistem krši pravice žensk. A hkrati so vsi skupaj povezana enota – položaj žensk v Evropi je daleč od tega, kar bi moral biti na celini, ki domnevno najbolj spoštuje človekove pravice. Malce prikrita, a zelo pomembna dodana vrednost njenih intervjujev je tudi to, da se je odpravila tja, kjer so najboljše zgodbe. Na teren.«

Pohvalo porote je prejel naš fotografski kolega Blaž Samec. »Na prvi pogled bi lahko rekli, da gledamo otroke iz bližnjega vrtca. Vendar fotografije prikazujejo sirote, ki so prispele v Slovenijo iz Ukrajine, kjer divja vojna. V prostorih nekdanje ljudske šole v Slavini pri Postojni so dobili začasen dom, kjer je zanje poskrbljeno. Njihova žalostna zgodba je s tem dobila vsaj malo upanja na boljši jutri in fotografije pričajo o tem,« so zapisali porotniki.

Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejela Lidija Hren s Televizije Slovenija. »Karizmatična in nepopustljiva dama televizijskega preiskovalnega novinarstva je dolga leta soustvarjala in vodila televizijski Dnevnik, oddajo Pro Et Contra, tudi oddajo Intervju. Desetletja je preiskovala korupcijo, razkrivala izčrpavanje javnih sistemov, razkrivala najzahtevnejše oblike gospodarskega kriminala in iskala odgovorne zanje. Med množico njenih izjemnih preiskovalnih oddaj izstopa dokumentarni film Dosje o tovarni Tam iz leta 1995, ki je s položaja odnesel takratnega gospodarskega ministra Maksa Tajnikarja. Njena oddaja Pod preprogo se je leta 2003 razvila v Tarčo, prvo redno preiskovalno oddajo na slovenskih televizijah, ki ostaja ena najpomembnejših oddaj v slovenskem medijskem prostoru. Sama je v desetletju urejanja in vodenja Tarče razkrivala korupcijo v zdravstvu – od afere operacijske mize in gradnje Onkološkega inštituta do spornih investicij v zdravstvu, nezakonitih poslov v državnih skladih in družbah, ter dokumentirala in razkrivala hobotnice slovenskih ekonomsko-političnih centrov moči. EkstraVisor je bil projekt, s katerim je na svojo pobudo javno medijsko hišo vizionarsko obogatila z neodvisno podatkovno-preiskovalno skupino po vzoru tujih medijskih hiš. Bila je mentorica številnim mladim, nanje prenašala zavzetost, načelnost, kritičnost, profesionalnost. Njeno delo, njeno globoko prepričanje o odgovornosti novinarja in novinarstva javnosti, njena zvestoba javnemu mediju kljub vsem njegovim pomanjkljivostim in njeno neomajno zaupanje v mlade, ki zdaj stopajo po njeni poti, so vir navdiha mnogim in neprecenljiva zapuščina,« so prestižno nagrado utemeljili porotniki Društva slovenskih novinarjev.

Nagrade za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2024 so prejeli še Nika Kunaver (POP TV), Urška Mlinarič (Večer) in Staš Zgonik (N1 Slovenija). Nagradi za izstopajoče fotografske dosežke sta prejela za posamično fotografijo Robert Balen (Večer), za reportažo pa Jaka Gasar (Dnevnik). Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, sta prejela Lara Draškovič (STA) in Jon Knez (Večer).