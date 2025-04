Prognoza teh bolnikov ni dobra: polovica jih v petih letih umre

Srčno popuščanje, ta »zahrbtna in skrajno neprijetna bolezen«, kot jo opisuje zdravnik na kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana primarij dr. Matija Cevc, prizadene približno 64 milijonov ljudi po vsem svetu. Kar dva odstotka znaša prevalenca bolnikov s srčnim popuščanjem v splošni populaciji razvitih držav, med starejšimi od 70 let pa je celo desetodstotna.

Srčno popuščanje naj nas ne ustavi je vodilna misel letošnjih evropskih dni ozaveščanja, ki jim bo posvečen teden med 5. in 11. majem.

Dr. Matija Cevc FOTO: Tomi Lombar/Delo

V Sloveniji je bolnikov z različnimi stopnjami srčnega popuščanja predvidoma od 20.000 do 40.000, kar je – tako dr. Cevc – zelo velika številka, ki se bo zaradi staranja prebivalstva do leta 2040 po ocenah stroke podvojila.

Srčno popuščanje je ena najpogostejših bolezni srca, ki obolelim poslabšuje kakovost življenja in povzroča precej visoko umrljivost. Kar petina odpuščenih iz bolnišnice bo v enem letu znova hospitaliziranih zaradi poslabšanja popuščanja srca, pravi dr. Cevc in dodaja, da napredovalo srčno popuščanje povzroča hujše težave in je tudi bolj smrtno kot večina rakavih obolenj.

Petina odpuščenih iz bolnišnice bo v enem letu znova hospitaliziranih zaradi poslabšanja popuščanja srca. FOTO: Shutterstock

Da bi izboljšali to »slabo statistiko«, je pomembno, da jo čim bolj »odmaknemo«. Kako? Tako da upoštevamo priporočila zdravega življenjskega sloga, odgovarja primarij Cevc. Redna vsakodnevna telesna dejavnost, kot denimo enourna hoja z nekoliko pospešenim tempom, od pet do šest kilometrov na uro, ali t. i. hodeči nogomet, pomagata ohraniti zdravo srce in telo.

od 5 do 6 km/h je priporočena hitrost hoje vsak dan za ohranitev zdravega srca

Tudi kolesarjenje in plavanje sta dobri preventivi, prav tako uravnotežena prehrana z veliko sadja, zelenjave in polnozrnatih živil ter s čim manj visokoprocesiranih živil, slaščic in soli. Visoka telesna teža oziroma debelost in kajenje prav tako obremenjujeta srce. Tudi alkohol je strup. Srčno popuščanje je treba prepoznati čim prej in ga začeti zdraviti. Opozorilo za srčno popuščanje je nenadno poslabšanje zmogljivosti ali če se človek zadiha že pri manjših telesnih naporih, otekanje nog, splošna utrujenost ...

Simptomi popuščanja srca FOTO: Boehringer Ingelheim

Pri onkoloških obolenjih preskok, pri kardioloških še ne

Po besedah izrednega profesorja, specialista kardiologa z UKC Ljubljana dr. Gregorja Poglajna gre pri srčnem popuščanju za eno redkih srčnih diagnoz, ki narašča in pri kateri imajo ti bolniki številna pridružena obolenja, ki jih največkrat pripeljejo v urgentno obravnavo. Tudi v bolnišnico se ti bolniki relativno pogosto vračajo. Njihova prognoza pa ni dobra, pravi dr. Poglajen: »Govorimo o 40- do 50-odstotni umrljivosti v petih letih. Radi se primerjamo z onkologi. Pri številnih obolenjih z njihovega področja opažamo velik preskok glede preživetja v zadnjih 20 letih, mi pa se s tem žal ne moremo pohvaliti. Se je pa na področju (ne)farmakološke terapije popuščanja srca tudi pri nas zgodil pomemben preboj.«

40- do 50-odstotna je umrljivost bolnikov s srčnim popuščanjem v petih letih

Sicer pa je pri srčnem popuščanju pomembna zgodnja potrditev diagnoze. »Vsak zamujen mesec pomeni slabšo prognozo teh bolnikov,« opozarja dr. Poglajen in doda, da pri nas terapijo v celoti krije zdravstvena zavarovalnica, s čimer se tudi vse bolj razvite države ne morejo ravno pohvaliti. Slovenija pa je v samem svetovnem vrhu tudi po številu presaditev srca na milijon prebivalcev.

Pomembno je, da tudi bolnik prepozna simptome

Med poglavitnimi dejavniki tveganja za srčno popuščanje specialistka kardiologije iz kardiološke ambulante ZD Domžale dr. Tjaša Vižintin Cuderman omenja visok krvni tlak, če ni ustrezno zdravljen, koronarno bolezen, okvare srčnih zaklopk in neobvladane motnje srčnega ritma. Redkejši vzroki so vnetje srčne mišice, dedne okvare srčne mišice, nekatere vrste kemoterapij ali hude bolezni ščitnice …

Telesna nedejavnost, kajenje in čezmerno uživanje alkohola lahko posredno prispevajo k srčnemu popuščanju. Relativna novost zadnjih desetih let pa je, kot poudarja dr. Cuderman, da imamo pri nekaterih boleznih, ki prispevajo k nastanku srčnega popuščanja, kot denimo pri sladkorni bolezni, na voljo zdravila, ki nastanek bolezni upočasnijo oziroma preprečujejo.

20.000 do 40.000 bolnikov je v Sloveniji z različnimi stopnjami srčnega popuščanja

Ozaveščanje prebivalstva je izrednega pomena, se strinja zdravnica, saj je pomembno, da tudi bolniki sami prepoznajo simptome in nanje opozorijo zdravnika.

Razvito srčno popuščanje lahko pripelje tudi do okvare drugih organov: pogosto do okvar ledvic, jeter … »Zgodnje zdravljenje ne pomaga le srcu, ampak tudi drugim organom in prepreči poslabšanje njihovega delovanja. Bolniki in zdravniki smo tu v partnerskem odnosu,« je poudarila dr. Cuderman, »in le skupaj ter z veliko znanja na obeh straneh« bo mogoče izboljšati skrb vzbujajoče številke o srčnem popuščanju.