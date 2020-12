Prometna nesreča v hrvaški Istri usodna za slovenskega voznika

Na cesti med Galižano in Vodnjanom, nedaleč od Pulja, se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl slovenski voznik osebnega avtomobila, poroča novičarski portal ipress.hr.



Nesreča se je zgodila nekaj po 7. uri, ko je Slovenec iz še neznanega razloga zavil na nasprotno stran ceste in trčil v tovornjak, ki je peljal iz nasprotne smeri.



Voznik avtomobila znamke honda civic je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, medtem ko je bil voznik tovornjaka nepoškodovan, je sporočila policijska uprava hrvaške Istre.



Puljski časnik Glas Istre je na svoji spletni strani objavil tudi fotografije nesreče, na katerih je videti povsem uničeno osebno vozilo in poškodovani tovornjak.

