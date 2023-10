Prostovoljne gasilce bo naslednjih pet let vodil nov obraz

Oktober je mesec požarne varnosti, zato najbrž ni naključje, da je kongres največje gasilske organizacije pri nas potekal ravno v teh dneh. Prostovoljne gasilce in gasilke bo prihodnjih pet let vodil novi poveljnik Zvonko Glažar, ki je na tem položaju zamenjal Francija Petka. Med glavnimi izzivi poveljniške funkcije je Glažar izpostavil položaj operativcev, njihovo dobro usposobljenost ter siceršnjo okrepitev največje prostovoljske organizacije v državi v sistemu zaščite in reševanja. Predsednik GZS ostaja še naprej Janko Cerkvenik.

»Gasilska zveza mora ostati osrednja organizacija v državi, ki se bo sposobna prilagajati novim izzivom okolja in učinkovito ukrepati ob vseh vrstah nesreč. Želim si močno Gasilsko zvezo Slovenije, ki bo vplivna in imela avtoriteto.« S temi besedami se je Franci Petek na kongresu v Žalcu v soboto poslovil s položaja osrednje gasilske organizacije v državi in predal posle nasledniku.

Delegati so z večino glasov za novega poveljnika izvolili Zvonka Glažarja, njegov protikandidat na kongresu je bil Dušan Utroša. Glažar, letnik 1968, po izobrazbi magister kmetijstva, sicer pa visoki gasilski častnik I. stopnje, prihaja s Hajdine. Zaposlen je v gospodarstvu, a bo poveljniško funkcijo opravljal poklicno, saj po njegovem prepričanju »ta položaj terja celega človeka«.

V ospredju operativa

Zvonko Glažar. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zvonko Glažar je poudaril, da ugled slovenske gasilske organizacije temelji na operativnih gasilcih in gasilkah, zato jih želi postaviti v ospredje. »Poskrbeti moramo, da bodo dobro usposobljeni, imeli primerna zaščitna sredstva, ustrezno delovno opremo in urejen status. Hkrati pa je treba na vseh področjih ves čas vključevati tudi mladino, članice in veterane,« je aprila zapisal v predstavitvi svoje kandidature.

Med poudarke je postavil med drugim ureditev statusa gasilca in položaja gasilske organizacije v sistemu zaščite in reševanja, tečajnikom »prijazna« strokovna usposabljanja, pa tudi poenoten pristop pri komuniciranju z javnostjo ter nagrajevanje delodajalcev, ki se zavedajo, da je prostovoljni gasilec najboljši delavec. Kot realne je v svojem programu namreč omenil napovedi, da se bodo prostovoljci vedno težje odzvali na pozive.

Slovenski sistem zaščite in reševanja temelji na prostovoljnih operativnih gasilcih in gasilkah in njim bomo dali velik poudarek v mojem mandatu. Zvonko Glažar, novi poveljnik Gasilske zveze Slovenije

»V zadnjih letih smo članstvo v Gasilski zvezi Slovenije povečali za 20.000, ampak ena od naših primarnih nalog bo, da bodo ti posamezniki ostali dejavni člani društev,« je po izvolitvi povedal Glažar. V GZS je trenutno med 45.000 in 50.000 operativcev, v novem mandatu si poveljnik želi to številko najmanj ohraniti, če že ne povečati. Zaradi visoke ogroženosti gozdov in neobdelanih površin v jugozahodnem delu Slovenije bi bilo po njegovem mnenju treba okrepiti tudi sodelovanje s silami iz Italije in Hrvaške.

Glede (prevelikega) vmešavanja politike v strokovno delo zveze sam ne vidi težav, z ministrstvom za obrambo in Upravo za zaščito in reševanje pa da dobro sodelujejo. Glažarjev namestnik je postal Tomaž Vilfan, sicer poklicni gasilec, zaposlen v Gasilsko-reševalni službi Kranj.

Gasilska parada v Žalcu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Število požarov občutno naraslo

Izzivov je pred novim vodstvom precej. Predsednik GZS Janko Cerkvenik je v poročilu o delu organizacije za obdobje med letoma 2018 in 2022 poudaril, da bodo prihodnje mandatno obdobje poleg hitro rastočega tehnološke razvoja na področju požarnega varstva in neobvladljivih podnebnih sprememb zaznamovale tudi številne obletnice prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v zgodovini organizacije posebno vlogo in so po Cerkvenikovih besedah »globoko zasidrane v tradiciji gasilstva«.

Samo primerjava števila požarov v zadnjem in predzadnjem mandatnem obdobju kaže, da je številka med letoma 2018 in 2022 občutno narasla – zabeležili so jih od 6967 do 13.599 v posameznem letu, medtem ko so jih v petih letih pred tem od najmanj 3593 do največ 5703 na leto.

Gasilska zveza Slovenije združuje več kot 171.300 članic in članov iz 1337 gasilskih društev in je največja prostovoljska organizacija pri nas, prav tako prostovoljni gasilci sodijo med najbolj zaupanja vredne predstavnike skupnosti. Kongres GZS sestavljajo izvoljeni delegati, ki jih izvolijo najvišji organi posameznih gasilskih zvez (GS).

Bodoči gasilec? FOTO: Voranc Vogel/Delo

Štiri delegate ima GZ, ki jo sestavlja nad 45 prostovoljnih in prostovoljnih industrijskih društev, tri delegate zveza z od 31 do 45 društvi, dva delegata zveza, ki vključuje od 16 do 30 društev, enega pa zveza z do 15 PGD in PIGD.

Da je sodelovanje države in GZS dobro in da se še izboljšuje, je poudaril slavnostni govornik na kongresu, obrambni minister Marjan Šarec: »Razmere so se začele v zadnjih letih drastično spreminjati, saj smo bili priča novim izzivom. Društva so se hitro organizirala in lokalne skupnosti so se začele zavedati pomena vlaganja v sile zaščite in reševanja.«

Kongres se je v soboto zaključil s slavnostno parado po ulicah Žalca, na kateri je sodelovalo več kot štiri tisoč gasilk in gasilcev.