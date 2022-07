Nihče nima več pristojnosti in odgovornosti od vodje intervencije

V nadaljevanju preberite:

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek po eni največjih intervencij v zgodovini Slovenije o tem, kako optimalno je bila izpeljana in da bodo tudi na podlagi izkušenj s Krasa prilagodili izobraževanje bodočih operativcev. Ali je bila aktivacija Slovenske vojske ustrezna in kakšna zračna plovila bi potrebovali pri nas. Kaj bo povzročilo morebitno nagrajevanje prostovoljcev. O tem, kako je gasilska olimpijada, na katero so se pripravljali štiri leta, šla mimo brez omembe - pa so prav takšna tekmovanja najboljši kadrovski bazen za društva. Na njih se namreč urijo tisti, ki bodo v bodoče gasili največje požare. O tem, ali bi bilo treba okrepiti vrste poklicnih gasilcev in koliko, če sploh, se gasilci lahko zanašajo na srečo