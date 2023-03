Protestni shod, ki ga bo prenašala javna televizija

V nadaljevanju preberite:

Iniciativa Glas upokojencev, katere pobudnik je nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, organizira na Trgu republike tako imenovani drugi vseslovenski shod upokojencev. Prvega pred mesecem dni se je po oceni organizatorjev udeležilo okoli 20.000 ljudi, Rupar pa je povedal, da so z njim »premaknili miselnost slovenskega prebivalstva, predvsem pa vlade in drugih institucij, ki so dolga leta spale, ne bedele nad upokojenci«.

Kaže, da je organizatorjem protesta uspelo premakniti tudi miselnost vodstva RTV Slovenija, ki se je odločilo, da javni servis prvič v svoji zgodovini v živo na prvem programu prenaša shod upokojencev. »Dvomim, da je mogoče takšno potezo utemeljiti s profesionalnimi novinarskimi standardi. Mogoče jo je upravičiti s strankarskimi razlogi, vendar to zares pomeni, da je javni medij za vodstvo postal privesek ene politične stranke,« odločitev vodstva RTV Slovenija komentira Jernej Amon Prodnik iz Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na FDV.