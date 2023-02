SDS skozi stranska vrata mobilizira upokojence

V nadaljevanju preberite:

Upokojenske volilne baze, ki je je dobra tretjina slovenskih volilnih upravičencev, strankarsko ne nagovarja nihče. Na lanskih volitvah sta iz državnega zbora izpadli tako upokojenska stranka Desus kot Stranka Alenke Bratušek (SAB), ki sta ribarili v upokojenskem volilnem bazenu. Z njim se zdaj spogleduje stranka SDS, ki se s svojo civilnodružbeno transmisijo Glas upokojencev ukvarja s slabim položajem upokojencev, hkrati pa izvaja mobilizacijo proti vladi Roberta Goloba.

Pobudnik iniciative Glas upokojencev, ki je zadnji dan januarja organizirala shod, je nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar. Shod je bil množično obiskan, po njegovi oceni se je zbralo več kot 20.000 protestnikov. V prvih vrstah je bilo mogoče videti nekatere vplivne člane SDS, med njimi tudi poslanko Mojco Škrinjar, predsednico Kluba seniork in seniorjev SDS. Rupar napoveduje nov množični protest upokojencev za 1. marec.

Upokojenski protest, zbran v ljudski iniciativi Glas upokojencev, je transmisija stranke SDS, ocenjuje politolog in politični analitik dr. Igor Lukšič ter dodaja, da je v SDS zanimivo, da niso skrivali, da ta formacija deluje pod njihovim okriljem, podobno kot je bilo z Zborom za republiko. Politolog ocenjuje, da so se v SDS naskoka na upokojence dobro lotili, ker se je ta prostor spraznil po volitvah, ko sta iz državnega zbora izpadli stranki Desus in SAB. Poleg tega je po njegovem mnenju razlika od prejšnjih časov tudi ta, da upokojenci res slabše živijo.