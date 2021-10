Protestniki pričakali Janšo

Protestniki skandirajo antifašistična gesla in nosijo plakate z vsebino, naperjeno proti sedanji oblasti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Stranka SDS ima danes v Marezigah regijsko srečanje, ki se ga je udeležil tudi njen predsednik, slovenski premier, pa tudi SDS-ovi poslanci državnega zbora, ministri, župani in podžupani. Proti shodu vladajoče stranke so se organizirali protestniki, ki nasprotujejo njeni politiki.Območje protesta pred spomenikom žrtvam upora proti fašizmu sredi kraja varuje kordon policistov. Protestniki skandirajo antifašistična gesla in nosijo plakate z vsebino, naperjeno proti sedanji oblasti.»To je edino, kar lahko naredimo, če se ne strinjamo s takim načinom vladanja in odnosom do ljudi! Ni dovolj, da sedimo na kavču in temu nasprotujemo, moramo to tudi pokazat,« sta povedalain, ki sta se udeležila protesta. »To je čista provokacija, da so se zbrali v Marezigah, kjer sta bila Janša in Pahor že izžvižgana,« sta dodala. Ob tem sta poudarila, da podpirata mirne proteste, brez nasilja.»Za tako stanje so krivi tudi mediji, ki niso znali pravočasno opozoriti na to, kar se dogaja,« je menil, upokojeni urednik Radia Koper in član Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper.»Sem so prišli, da organizirajo srečanje, kar ni primerno. Tu se je v Istri začel antifašizem, ljudje so se uprli ponižanju in dali življenja za obstoj slovenskega naroda. Zgodovina se očitno ponavlja,« je komentiral eden od mlajših udeležencev protesta, ki je s seboj pripeljal tudi otroka.»Sem demokrat po srcu, spoštujem mnenje drugega in vsak ima pravico demonstrirati. Sem tudi član koprskega kluba francoskega prijateljstva, kjer so večinoma levičarji, edino jaz sem desničar, a se razumemo med seboj,« je dejal, upokojeni otorinolaringolog izolske bolnišnice in član SDS, ki se je usmeril proti šotoru, v katerem je potekalo srečanje. Kljub temu je izpostavil, da ga motijo jugoslovanske zastave med protestniki. »To je provokacija! Sam sem soustvarjal to državo, pomagal sem pri pripravah na plebiscit. Takrat niso bili dejavni komunisti, ampak demokrati! Žalosti me, da leva politična opcija osamosvojitev daje v sekundarni plan. Vsi tu v Marezigah spoštujemo njeno zgodovino upora proti fašizmu! To, da se obračamo drug proti drugemu je največji zločin,« je še podčrtal.»Tisti zunaj živijo v preteklosti,« se je pridušal strankin simpatizer v šotoru. Za mizo v prvi vrsti so poleg Janeza Janše sedeli še evropska poslanka, ministra za notranje zadevein, ki je pristojen za evropske zadeve, ter, prvi mož Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je med drugim predsednik nadzornega sveta Luke Koper.»V Marezige sem prihajala s kepo v želodcu. Tega res nisem pričakovala. V Marezigah smo imeli že večkrat srečanje, res ne razumem, zakaj je to potrebno je menila, podpredsednica koprskega SDS.»V Marezigah smo gostili, zdaj Janeza Janša, v prihodnje pa je srečanje napovedal tudi. Tu so dobrodošli vsi. In moram povedati, da očitkov s strani domačinov ni bilo. Tudi med protestniki jih je mogoče prešteti na prste,« je povedal, predsednik sveta Krajevne skupnosti Marezige.