Protestniki svarijo pred vladno podreditvijo policije

Tudi ta petek, kot že vse od nastanka trenutne vlade, so se v mestnem jedru Ljubljane zbrali protestniki, ki zahtevajo predčasne volitve. »Vlada vsak teden s svojimi dejanji dokaže, da moramo glasno in odločno vztrajati, država ne more čakati do 24. aprila,« ko so razpisane redne volitve, so zapisali protestniki.

Petkovi protestniki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vladi očitajo, da »ni pripravljena postaviti strokovnega reševanja epidemije pred lastne koristi in politične interese.« Menijo, da skuša vlada v svojih zadnjih mesecih uničiti »demokratične sisteme, si podrediti vse institucije, strankarske vojščake postaviti na vse funkcije v državi in zraven izpeljati kopico novih in novih sumljivih poslov ter razdeliti čimveč proračunskih bonbončkov svojim kolaborantom.«

V vladnem podrejanju policije protetsniki vidijo »prvi očiten korak v smer državnega udara«. »V času, ko se soočamo z izjemnim porastom okužb, kolapsom zdravstvenega sistema in bi morala vsaka oblast primarno reševati zdravstveno situacijo, vlada Janeza Janše zlorablja svojo oblast za nadaljevanje političnih kadrovanj in podrejanjem neodvisnih institucij,« so poudarili protestniki na Trgu republike.

Protestnike je danes nagovoril tudi pravnik in kriminolog Dragan Petrovec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zgrešene se jim zdijo tudi investicije v vojaška letala, namesto v zdravstvo, pa tudi nakup audija, ki ga je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek kupil »preko prijateljev.«

Protestirala je tudi Svetlana Makarovič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

