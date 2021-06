Protestniki v Ljubljani in Bruslju za vladavino prava v Sloveniji

Protestnike skrbi, da je vladavina prava v Sloveniji ogrožena. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na več institucij so protestniki nalepili razglas, ki izraža njihovo podporo. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Pred sedežem evropske komisije v Bruslju je protestiralo ducat Slovencev, nezadovoljnih z razmerami v Sloveniji. Nosili so transparent Zaščitite pravno državo v Sloveniji. Ena od protestnic je razmere v Sloveniji označila za zastrašujoče. Kot konkretne primere je navedla: evropske tožilce, financiranje medijev, pritisk na Levico, non-paper o Balkanu. P. Ž.

Protest pred Evropsko komisijo. FOTO: P. Ž./Delo

Protestniki, večinoma na kolesih, so se zbrali na Trgu republike in vozili v krogih pred Državnim zborom. Kakor prejšnji teden, ko se je na ulicah Ljubljane zbralo 40.000 ljudi, tudi danes zahtevajo odstop vlade in predčasne volitve.Od parlamenta se je množica protestnikov podala pred ustavno sodišče, kajti »janšisti skušajo sedaj uničiti še sodstvo,« je dejalDrugi postanek protestnikov je bilo okrožno sodišče in državno tožilstvo. Na vrata so nalepili razglas v podporo neodvisni sodni veji oblasti.Okoli tisoč protestnikov se je nato odpravilo po Dunajski cesti proti Hiši Evropske unije, kjer so poudarili, da ne bodo dopustili, da si en sam človek prilasti vse tri veje oblasti. »Fiasko z neimenovanim tožilcem je Sloveniji ponovno prinesel škandal na mednarodnem nivoju ter okrnitev ugleda,« so v sporočilu poudarili protestniki, ki opozarjajo, da delovanjenikakor ne odraža »mnenja prebivalcev Slovenije, ki spoštujejo vladavino prava, zakone in ustavo«.Mirni protest se je zaključil z napovedjo množičnega protestnega shoda na dan državnosti 25. junija in vzkliki »stop janšizmu, volitve zdaj!«V Ljubljani je udeležba na protestih tokrat nižja kot prejšnji teden, so se pa protestom pridružili nekateri v Bruslju živeči Slovenci, ki pred stavbo Evropske komisije opozarjajo na ogroženo vladavino prava v Sloveniji.