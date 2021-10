Proti zlorabi virusa v politične namene

Na spominski slovesnosti v Dobrniču se je zbralo približno 500 ljudi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Premalo žensk v politiki

Treba je ostati človek

Zdenka Čebašek Travnik, psihiatrinja. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Nesebična pomoč, razumevanje, bratstvo in predvsem tovarištvo so besede, ki so bile v Dobrniču največkrat izrečene na partizanski spominski slovesnosti ob 78. obletnici kongresa slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ) v tem delu Dolenjske. Prav zgodovina slovenskih žensk je zgodba o boju proti vojni, proti fašizmu in nacizmu ter za človeka vredno življenje. Zbrane je nagovorila nekdanja varuhinja človekovih pravic in psihiatrinjaVčeraj je minil dan, ko so bile prav ženske, gospe in tovarišice v ospredju dogajanja, in kljub protikoronskim ukrepom se je zbralo približno petsto ljudi, ki so tako počastili spomin na edinstveno zborovanje v takrat zasužnjeni Evropi, ki je potekalo med 16. in 18. oktobrom 1943. Takrat je 160 delegatk in bork pozdravil tudi predstavnik anglo-ameriške vojaške misije major. Njegove besede, da narod, ki ima take ženske, ne more propasti, so postale že legendarne. Dekletom so takrat ponudili zatočišče domačini iz okoliških vasi in z njimi delili še tisto malo hrane, ki so jo imeli. Prva predsednica SPŽZ je postala, za sekretarko pa je bila izvoljena, po kateri se imenuje tudi spominska pot.Izjave številnih žensk, udeleženk včerajšnjega praznovanja, so si zelo podobne. Želijo si stabilno družbo, v kateri bi našle svojo priložnost. Želijo si delovna mesta, na katerih bi bile za opravljeno delo pošteno plačane. Pričakujejo zdravstveno oskrbo in socialno državo, predvsem pa potrebujejo občutek miru in varnosti. In to, čeprav ne živimo sredi vojne vihre, ampak v času epidemije novega koronavirusa, naše sogovornice tudi najbolj pogrešajo.Na vprašanje, kakšen je danes položaj žensk v družbi v primerjavi s prejšnjo državo, je Čebašek Travnikova odgovorila, da je bil denimo leta 1990 delež žensk v delegatski skupščini 24-odstoten, na večstrankarskih volitvah v izvoljeni republiški skupščini pa le 20 odstotkov. Junija 1992 je takratni predsednik vladepodpisal odlok o ustanovitvi urada za žensko politiko kot samostojne vladne strokovne službe. »Vse resolucije in zakoni pa niso privedli do tega, da bi ženska vodila državni zbor,« je dejala Čebašek Travnikova. Kritična je bila tudi do nedavnega srečanja EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju, saj je bilo med 35 uradnimi gosti le pet žensk. To razmerje je še slabše v slovenski vladi – od 18 ministrov sta le dve ženski:in. Nadpovprečno pa so ženske zastopane v zdravstvu.Za mnoge ženske je bilo življenje v prejšnji državi lažje: imele so dobre možnosti za izobraževanje, krajši delovnik, več časa za družino in otroke. A ne pozabimo, pravi sogovornica, saj je danes bolje poskrbljeno za ženske, ki so žrtve nasilja v družini, več je možnosti za izobraževanje in poklicno kariero, tudi v tujini, ter za politično udejstvovanje žensk v široki paleti političnih strank, je prepričana Čebašek Travnikova.iz Ljubljane moti predvsem razcepljenost družbe, ki se občuti na vsakem koraku. Opaža, da so ljudje postali sovražni drug do drugega. Čeprav je politično levo usmerjena, Vilfanova pravi, da je treba biti v teh težkih časih razumen, treba je ostati človek.iz Žužemberka pa je prepričana, da živimo v izgubljenem času. Zdaj ne odločamo o sebi, saj nas je povsem zasužnjil kapitalizem, zato se z današnjim vladanjem ne strinja. »Sami skrbimo za svoje zdravje, zato naj ima vsak državljan svobodo izbire. Bolezni so bile in virusi bodo med nami tudi v prihodnje, saj so del nas. Nihče pa nima pravice virusa zlorabljati v politične namene in maltretirati ljudstva,« je prepričana sogovornica.