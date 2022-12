Prva kriza v vladi se še ne odraža v javnem mnenju

V nadaljevanju preberite:

Niti dva tedna po tem, ko so volivci na referendumih potrdili tri vladne zakone, kar so predstavniki koalicijskih strank slavili kot zmagoslavje in razumeli kot zaupnico ljudstva njim, so se v ekipi Roberta Goloba pokazale prve razpoke. Spor, ki je bliskovito eskaliral do odstopa notranje ministrice Tatjane Bobnar, pa se v tokratnem merjenju javnega mnenja ne odraža.

Borut Pahor, ki bo 23. decembra ključ palače na Erjavčevi predal Nataši Pirc Musar, se z barometra priljubljenosti politikov poslavlja kot vodilni, tako kot je na njem prevladoval celo desetletje. Tokrat je na prvem mestu daleč pred konkurenco, anketiranci so mu namenili celo najvišjo oceno doslej.