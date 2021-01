Prvi dan novega leta 388 novih okužb in 39 smrti oseb s covidom-19

V Sloveniji so včeraj skupno opravili 1591 PCR in hitrih antigenskih testov, potrdili pa so 388 okužb z novim koronavirusom, je na twitterju sporočila Vlada RS. To pomeni, da je bil delež vseh pozitivnih testov nekaj več kot 24-odstoten. Umrlo je 39 oseb s covidom-19.V bolnišnicah se zdravi 1111 oseb s covidom-19, zdravljenje na intenzivni negi pa potrebuje 188 oseb.V Sloveniji so včeraj opravili 1419 PCR testov in potrdili 362 novih okužb ter 172 hitrih testov, s katerimi so odkrili 26 novih okužb.Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v Sloveniji na prvi dan novega leta 19.312 aktivnih primerov okužb.