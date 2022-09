Prvo zdravilo, ki upočasnjuje alzheimerjevo bolezen

V nadaljevanju preberite:

Današnji dan je prelomen za 50 milijonov ljudi, ki po vsem svetu trpijo za alzheimerjevo boleznijo. Organizacija Alzheimer Europe je namreč objavila sporočilo o rezultatih tretje faze klinične raziskave, ki kažejo, da učinkovina lecanemab ugodno vpliva na znake in simptome bolnikov z alzheimerjevo boleznijo. To pa pomeni, da bo prihodnje leto na voljo prvo zdravilo, ki upočasnjuje to bolezen.