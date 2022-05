Pussy Riot so se srečale z Žižkom, spremljevalka že izpuščena iz aresta

Skupina Pussy Riot bo danes v Ljubljani uprizorila performans, ki temelji na knjigi Maše Aljohine Riot Days. Ta je popisala svojo izkušnjo z dvoletno zaporno kaznijo, ko so jo skupaj s Nadeždo Tolokonikovo leta 2012 zaprli zaradi huliganstva. Uredila jo je naša sogovornica Olga Borisova, s katero smo se pogovarjali včeraj po telefonu, ko so iz Nemčije potovali proti Sloveniji.

Danes popoldan se je skupini izpolnila tudi želja, da se srečajo s Slavojem Žižkom. S slovenskim filozofom si je med preživljanjem zaporne kazni dopisovala Nadežda Tolokonikova, pisma pa so nato objavili v knjigi Comradely Greetings. Pred srečanjem je Borisova v pogovoru za Delo povedala, da niso v stiku, »vendar sem njegova velika oboževalka, zelo rada poslušam njegova predavanja. Tik preden ste me poklicali, sem vprašala našega menedžerja, ali se lahko kako povežemo z njim.«

Članica skupine Pussy Riot kaže fotografijo aktivistke Aisoltan Nijazove. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zjutraj aretirali prijateljico skupine

Ob 15. uri je potekala novinarska konferenca na ljubljanski Metelkovi v dvorani Gala hala. Na konferenci, na kateri so bile prisotne tri članice skupine Pussy Riot, njihov menedžer in videosnemalec, je Maša Aljohina povedala, da so danes ob sedmi uri zjutraj aretirali njihovo prijateljivo in aktivistko Aisoltan Nijazovo, ki se je s skupino iz Nemčije pripeljala s kombijem.

»Policija je prišla v hotel ob sedmih zjutraj in jo odpeljala direktno iz sobe. Povedali so, da jo išče Interpol. Moja prijateljica je iz Turkmenistana. Ne vem, če veste veliko o Turkmenistanu, ampak to je Severna Koreja. V zapor lahko greš že zaradi barvanja obrvi ali nohtov. Preverite, če ne veste, res je slaba država. Povedali so, da je iskana,« je dejala Aljohina in ob tem pojasnila, da ima prijateljica več viz, s skupino pa potuje že dalj časa. »Sem sem prišla neposredno iz sodišča, kjer je policija in nihče nas ni pustil v zgradbo sodišča. Je to pogosto tukaj? Če imaš neodvisno sodstvo, ga lahko posluša ljudstvo in novinarji, nas pa niso pustili noter, kar mislim, da je precej grozno.«

Spremljevalko skupine so zdaj že izpustili iz aresta, je za Delo potrdil njen odvetnik. Na vprašanje, ali se je zgodba tukaj zaključila, odvetnik odgovarja, da je odvisno od tega, kaj bo z mednarodno tiralico, torej ali bo v sistemu Interpola. »Če greste na spletno stran, lahko vtipkate njen priimek in vam ne bo našlo ničesar, podatki pa so, da je ta mednarodna tiralica še vedno aktivna. Na podlagi tega je potem tudi prišlo do prejetja,« razlaga. Težko je napovedati, kaj sledi, še pravi odvetnik, sodišče je namreč videlo, da ni pogojev za izrek pripora ali drugega omejevalnega ukrepa, »ker je obramba uspela izkazati, da je to kazen že prestala v Rusiji. Torej za kaznivo dejanje na podlagi katerega je bila ta mednarodna sploh izdana. Ne more biti dvojno kaznovana,« še dodaja.

Članice skupine Pussy Riot so se danes srečale s Slavojem Žižkom. FOTO: Črt Piksi/Delo

Žižek: So dokaz, da obstoji tudi leva opozicija proti Putinu Pankovski manifest, ki ga izvajajo na turneji, je nastal na podlagi knjige Riot Days o dogajanju, povezanem z gverilsko izvedbo pankovske molitve leta 2012. »To niso bile poceni provokacije, ki bi želele le šokirati, ampak resna disidenca – res leva,« je za Delo povedal Slavoj Žižek. Z Nadeždo Tolokonikovo sta si tedaj izmenjala pisma, ki so izšla v knjigi Comradely Greetings (Tovariški pozdravi). »To ni knjiga, iz katere bi dihalo trpljenje, ampak resna razprava. Ona je zagovarjala tradicijo karnevala, subverzije, jaz pa stališče, da je težava v tem, da Putin ni dovolj resen. Razveselila me je tudi moralna drža cele skupine, ko je postala slavna. Ni se pustila ujeti v liberalni establišment, ki psuje ruski totalitarizem v neproblematičnem sklicevanju na zahodno demokracijo. Zame so dokaz, da obstoji tudi leva opozicija proti Putinu. So del tega. In to zame pomeni vse.« Poudaril je, da je vse, kar delajo, premišljeno, zato niso le poceni provokacija, kot je morda videti na prvi pogled. »Iluzija je, da je, kot pravi Habermas, vse, kar potrebujemo, nachholende Revolution. Še Zelenski včasih tako zveni. Pametni ljudje pa se zavedajo, da ni rešitve za postkomunistične evropske države, ki si želijo postati del zahodne Evrope. Evropa jih bo kolonizirala in še sama je v krizi. Tega se Pussy Riot zavedajo.«

Prijateljico spoznali v zaporu

Menedžer skupine je že na popoldanski novinarski konferenci glede prijateljice pojasnil, da gre za stari nalog, ki so ga leta 2002 izdale oblasti v Turkmenistanu. Po tem je v zaporu preživela šest let, za tem pa prepotovala po celi Evropi. Po besedah menedžerja skupine, slovenska policija zdaj razume, da gre za nalog iz leta 2002 ampak potrebujejo dokumente iz Rusije, kjer je leta 2012 bila v zaporu in tam spoznala Mašo iz Pussy Riot. Menedžer je že takrat povedal, da je zagotovo ne bodo deportirali, vendar mora policija narediti preiskavo, ki bi lahko trajala en ali dva dni, dokler ne dobijo informacij iz Rusije. V tem smislu so bili takrat še negotovi, ali želi policija spremljevalko zadržati v priporu, dokler ne dobijo več informacij. »Kar je naumno, saj se ženska ni skrivala pred nikomer - letela je, bila je na Islansiji, v Litvi, Švici, Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, povsod,« je navedel menedžer Pussy Riot.