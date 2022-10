Radio Ognjišče ne spoštuje odločbe in oddaja brez dovoljenja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve glede napovedi Radia Ognjišče o prekinitvi oddajanja na območju Bohinja pojasnjuje, da Radio Ognjišče ne spoštuje odločbe o dodelitvi radijske frekvence in oddaja z lokacije brez dovoljenja agencije. Zoper radijsko postajo agencija vodi inšpekcijski postopek, so sporočili z agencije.

Kot so zapisali, agencija v zadnjem obdobju prejema več vprašanj zainteresirane javnosti in prebivalcev glede oddajanja Radia Ognjišče na območju Bohinja zaradi napovedi omenjene radijske postaje, da mora ugasniti tamkajšnji oddajnik.

Na agenciji so v zvezi s tem pojasnili, da je Radio Ognjišče pred več kot dvema letoma na javnem razpisu 29. novembra 2019 prejel pravico razširjanja programa za lokacijo Bohinj 1 na frekvenci 105,9 MHz z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. Kljub temu Radio Ognjišče s te lokacije, za katero se je potegoval v okviru razpisa in pravico razširjanja programa tudi prejel, nikoli ni oddajal.

Oddaja pa s približno 10 kilometrov oddaljene lokacije na Voglu, za katero Radio Ognjišče dovoljenja agencije nima. Agencija ob tem pojasnjuje, da tako v zvezi s tem niso nastale nove okoliščine, so navedli v sporočilu za javnost.

Skladno z zakonom o elektronskih komunikacijah je v Sloveniji uporaba radijskih frekvenc dovoljena le na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Imetnik takšne odločbe pa je na podlagi zakona dolžan spoštovati pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi dodeljenih radijskih frekvenc, vključno z lokacijo oddajanja.

Ker Radio Ognjišče ne spoštuje odločbe o dodelitvi radijske frekvence, vodi agencija zoper navedeno radijsko postajo inšpekcijski postopek, ki pa po navedbah agencije še ni zaključen.

Prav tako so na agenciji poudarili, da je možno kadarkoli vložiti vlogo za spremembo oddajne lokacije in predlagati drugo bližnjo mikrolokacijo, kar lahko stori tudi Radio Ognjišče, vendar tako, da se območje pokrivanja bistveno ne spremeni.