Rak pri otrocih pogosto vodi do neplodnosti

Število rakavih obolenj pri otrocih in mladih do 19. leta starosti vztrajno narašča. Na leto zboli okoli 17 otrok in mladostnikov od 100.000. Na srečo jih veliko – okoli 80 odstotkov – raka tudi preživi. Ena od posledic, ki jim po uspešnem boju z boleznijo v prihodnosti marsikdaj dodatno zagreni življenje, pa je neplodnost. Vzrokov za obolevanje otrok še ne poznajo.

Zbolevanje za rakom pri otrocih in mladih odraslih zadnjih 50 let vztrajno narašča. Leta 1970 je za rakom zbolelo 52 otrok, leta 2018 (najnovejši dostopni podatki) pa že 64 otrok do starosti 19 let, 36 dečkov in 28 deklet. Zahvaljujoč sodobnim postopkom zdravljenja se preživetje bistveno izboljša, a se jih zaradi agresivnosti zdravljenja veliko bori z neplodnostjo in prezgodnjo menopavzo.

»Za uspešno zdravljenje raka je običajno potrebna uporaba agresivnih kemoterapevtikov in obsevanje. Kemoterapija in obsevanje celotnega telesa ali predela spolnih žlez pa povzroči zmanjšano plodnost ali neplodnost,« pojasnjuje vodja oddelka za oploditev z biomedicinsko pomočjo na Ginekološki kliniki v Ljubljani, doc. dr. Nina Jančar. A še zdaleč ni vse izgubljeno, saj imajo onkološki bolniki v Sloveniji kar nekaj možnosti, da plodnost ohranijo, tudi s shranjevanjem genetskega materiala, ki je v Sloveniji na zavidljivi ravni.