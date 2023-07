Rast stroškov je občine stisnila za vrat

V nadaljevanju preberite:

»Precejšnji skok pri plačah zaposlenih v občinskih zavodih, podražitve v energetiki in zvišanje materialnih stroškov za naložbe so občine stisnili za vrat,« pravi Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS). Pričakovati je krčenje prihodnjih naložbenih načrtov ter sofinanciranje programov društev in nevladnih organizacij – kar so že napovedali v Mariboru. V Skupnosti občin Slovenije (SOS) poudarjajo, da je mariborski primer najbolj izpostavljen, da pa so v težavah tudi številne druge občine.

Zakaj je sistem financiranja občin iz državne malhe nevzdržen? Kakšne so težave mestnih občin? Katere so predlagane rešitve?