Ravnatelji so enotni, da niso dobili nobenih odgovorov

Brez odgovorov

Pogoj PCT še nedorečen

Zakonodaja pri PCT

Ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol imajo od danes do srede tradicionalno konferenco, ki jo pripravlja Zavod RS za šolstvo. Po sestanku na daljavo z ravnatelji prejšnji teden, na katerem so jim predstavniki ministrstva za izobraževanje obljubili odgovore na vsa, predvsem organizacijska vprašanja, so ravnatelji pričakovali, da bodo izvedeli, kako konkretno lahko prihodnji teden začno pouk. Dobili so le že znane informacije, da se bo novo šolsko leto začelo po modelu B.Od današnjega dne že velja odlok, po katerem lahko osebe, starejše od 15 let, vstopajo le, če imajo pogoj PCT. To pomeni tudi za starše, ki otroke pripeljejo v vrtec. Če nimajo pogoja PCT, morajo otroka oddati pred vhodom. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjeje dejal, da večina vrtcev to že upošteva.Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenijepa je dejala, da vrtci niti slučajno nimajo kadra in možnosti, da bi to preverjali, čeprav odlok predvideva, da je za to odgovoren ravnatelj. »Ravnatelji zagotovo ne bomo tisti, ki bomo to preverjali in stali za hrbti staršem, ker je ta ukrep v praksi neizvedljiv. Za ilustracijo; v vrtcu Škofja Loka imamo devetsto otrok, kar pomeni, da bi lahko potencialno prišlo čez dan najmanj 1800 obiskovalcev v naše prostore. S tem, da poslujemo na osmih različnih lokacijah, da imamo poslovni čas od 5. ure zjutraj do 5. ure popoldan in da sem naštela okoli 30 različnih vhodov. Dejstvo je, da je ukrep popolnoma nesorazmeren, neživljenjski. Sledili bomo navodilom zavoda za šolstvo, kjer so nas danes nagovarjali k odgovornosti in zaupanju,« je dejala Bogatajeva.Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje bil razočaran: »Nimamo temeljnih odgovorov. Ali poteka pouk v mehurčkih ali bolj sproščeno, ker je to izjemnega pomena za zagotavljanje kadrov in pokrivanja vseh delovnih mest. Ne vem še, kaj vse piše v publikaciji, kljub temu, da sem naveden kot eden od tistih, s katerimi so to usklajevali. Publikacije namreč kljub dogovoru nisem dobil v redakcijo, v pregled, preden je šla v tisk. Vsekakor je malce nenavadno, da nam obljube glede odgovorov podaljšujejo iz tedna v teden. In to so vprašanja, ki so jih na ministrstvu dobili že stokrat, nekatere imajo tam že več kot eno leto, pa nanje še niso uspeli odgovoriti.«Poleg mehurčkov Pečan pravi, da je ključno vprašanje glede pogojev PCT: »Ali obstaja pravna podlaga za preverjanje PCT, preden ljudje vstopajo v šolski prostor. Če so te pravne podlage, bi želeli, da nam jih lepo zapišejo in nas opolnomočijo s tem, ker mi nismo pravniki.«Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje poudarila, da je ključno vprašanje, kaj bo s tistimi, ki ne bodo upoštevali navodil: »Naj so to osnovnošolci, osnovna šola je obvezna, ali dijaki srednjih šol. Kaj lahko naredimo z dijakom, katerega starši grozijo s pravno službo in ne nosi maske, medtem ko vsi drugi njegovi sošolci jo? Nalagajo nam nove in nove obveznosti brez pravih zakonskih podlag, na katerih bi lahko temeljilo naše delo. To je nesprejemljivo.«Dodala je, da lahko zaposlenemu, ki ne izpolnjuje PCT, dajo odpoved: »Ampak oprostite, kako odpovedati delovno razmerje, za katerega vemo, da ne dobimo nadomestila na trgu delovne sile, učiteljev strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v srednjih šolah manjka? Nekomu odpovedati delovno razmerje, ker smo se zapletli z raznimi ukrepi in odločbami, se mi zdi nesmiselno.«Tako Orehovec kot direktor zavoda za šolstvo dr.sta dejala, da so v vrtcih in šolah pripravljeni na novo šolsko leto. Orehovec je dejal, da smo v fazi, ko bo poleg vseh teh zdravstvenih ukrepov, kot so distanca, nošenje mask, skrb za higieno, nujen tudi pogoj PCT: »Ta pa ta hip še ni povsem dorečen. Velja, da se tisti, ki vstopa v šolski prostor, enkrat tedensko testira. Tako bo verjetno veljalo še naslednji teden, potem vas bomo še obvestili. Velika verjetnost je, da bomo prešli na samotestiranje.«Orehovec je še dodal, da je zelo pomembno, da so začeli s posodobitvijo učnih načrtov, gre za proces, ki bo trajal dve ali tri leta. »Razmislili bomo tudi, kako s samim ocenjevanjem, kako z izobraževanjem na daljavo, preverjanjem in ocenjevanjem znanja na daljavo,« je še dejal Orehovec. Na ministrstvu čakajo še na nacionalno študijo, ki bi pokazala posledice šolanja na daljavo. Prvi izsledki naj bi bili znani prihodnji mesec, na osnovi tega pa bodo pripravili ukrepe, če bodo potrebni, je poudaril Orehovec.Pred začetkom šolskega leta ravnatelji razumejo, da zaposlenim ni treba pokazati, da imajo pogoj PCT. Ravnatelji tako zdaj zahtevajo le podpis izjave zaposlenega, da izpolnjuje pogoj PCT. Orehovec je na vprašanje, ali imajo ravnatelji zakonsko podlago, da zahtevajo od zaposlenega, da mu pokaže ali ima pogoj PCT, odgovoril: »Vse, kar je povezano z odloki, pripravljamo na našem ministrstvu, čakamo še na eno uredbo, kjer bodo vse stvari razložene, pojasnjeno bo tudi, kje so zakonske podlage za to. Ena od teh podlag je najbrž zagotavljanje varnega okolja v službah. Tako kot mora delavec nositi čelado, tako mora verjetno zagotoviti tudi PCT, da smo zaščiteni.«Kaj lahko stori ravnatelj, če učenec ali dijak noče nositi maske, pa Orehovec odgovarja: »Imamo že pripravljeno, kako ravnati v teh situacijah. Vsekakor se začne s pogovorom, vabilom na razgovor in potem naprej. Otroka v osnovni šoli seveda ne odstranijo, otrok ostane v šoli. Bi pa vse pozval, da se skušajo čim bolj držati predpisov, ki si jih nismo izmislili na ministrstvu in zaupamo zdravstveni stroki.«Do začetka novega šolskega leta je le še nekaj dni. Ravnatelji so, tako kot lani, spet pred veliko neznankami. Pečan je zaključil: »Ne vem, kako so lahko v Avstriji 1. avgusta dobili vsa navodila za 1. september? Pri nas se kaj takega nikakor ne zgodi.«